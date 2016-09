LEIPZIG.

Auch für die Diagnostik und Behandlung von gut- und bösartigen Wucherungen der Gallenwege ist die interdisziplinäre Einrichtung zuständig, als deren Sprecher Professor Thomas Berg fungiert. Er leitet am UKL auch die Sektion Hepatologie.

Zwar verfüge die Leber über starke Regenerationskräfte, gleichzeitig sei sie aber ein empfindliches Organ mit einer zentralen Rolle für den gesamten Organismus, sagte Berg und verwies auf die große Bandbreite der Behandlungsmöglichkeiten am Zentrum. Sie reichen von Medikationen und Chemotherapien über minimalinvasive radiologische Verfahren bis zu Operationen und Organverpflanzungen. Darunter auch Lebend-Transplantationen, bei denen den Patienten ein Stück der Leber von Spendern eingesetzt wird.

Beim Limax-Test wird eine Substanz in die Vene gespritzt, die nur in der Leber verstoffwechselt wird. Anhand von Bestandteilen in der Atemluft lässt sich dann die potenzielle Leistungsfähigkeit der Leber ermitteln. Seehofer: „Wir können so sehr gut abschätzen, über wie viel Funktionsreserve und damit Kraft zur Regeneration das Organ noch verfügt.“ Vor allem für die Operationsplanung seien diese Informationen wichtig. „Durch die Funktionsmessung lässt sich das Risiko für einen Eingriff stark verringern“.

Zu den besonderen Schwerpunkten des Zentrums zählt die Behandlung von Gallenwegskrebs. Problem dabei: Er wird oft erst in einem späten Stadium erkannt. Deshalb widmen sich die Mediziner forschungsseitig diesem Thema – und dem der Lebertumore unter speziellen Fragestellungen.

Von Mario Beck