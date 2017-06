In einem Raum des Leipziger Uni-Institutes für Geophysik und Geologie liegen sie in Reih und Glied. Fast 300 Fossilien von Muscheln aus der Kreidezeit hat Frank Bach, der Kustos der geologisch-paläontologischen Sammlung aus dem Institutskeller ans Licht geholt. Nun gehen sie an die rechtmäßigen Eigentümer in Stockholm, Prag und Grenoble zurück.