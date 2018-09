Leipzig

„Sehr herzerwärmend“ war ihr vierwöchiger Besuch bei ihren tierischen Patenkindern auf Borneo und Sumatra. Sagt Julia Cissewski, Vorsitzende des Leipziger Vereins „Orang-Utans in Not“. Jedes Jahr einmal fliegt sie auf eigene Kosten nach Indonesien, auf die beiden Heimatinseln der vom Aussterben bedrohten Orang-Utans. 11 000 Kilometer von Leipzig entfernt, hilft der Verein seit gut zehn Jahren, die Baumaffen und ihren Lebensraum – den Regenwald – zu erhalten.

Vereinte Kräfte aus aller Welt

Große Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, ein dicht gestricktes Programm – die Reise war für die 45-jährige Leipzigerin nicht unbedingt pure Erholung. In dem einen Jahr seit ihrem letzten Besuch ist der Regenwald schon wieder ein großes Stück kleiner geworden, um neue Palmölplantagen anzulegen. Aber es motiviert Julia Cissewski und ihre Mitstreiter, wie sehr sich Briten, Amerikaner, Schweizer und natürlich die Indonesier selbst dort mit vereinten Kräften um die nächsten Verwandten des Menschen kümmern.

Schutzgebiete für Waisen und kranke Tiere

Beispielsweise in der Auffangstation auf Borneo: Dort leben rund 300 Tiere, vorwiegend Waisen. Ziel ist es, sie in einigen Jahren in sichere Gebiete auszuwildern. Auf Borneo gibt es auch ein gut funktionierendes Umweltbildungszentrum, in dem die Kinder der umliegenden Dörfer für den Regenwald und seine Bewohner sensibilisiert werden.

Auf der Insel Sumatra entsteht gerade der „Orang-Utan Hafen“, eine neue naturnahe Schutzstation für Tiere, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr ausgewildert werden können. In den „Orang-Utan-Hafen“ soll ebenfalls ein Umweltbildungszentrum integriert werden. Übrigens auch in Deutschland betreibt der Verein Umweltbildung zum Thema Regenwald.

Auswilderung im Regenwald

Zu den besonders bewegenden Erlebnissen ihrer Reise gehörte es für Julia Cissewski, die Auswilderung eines 16 Jahre alten Orang-Utans mitzuerleben. „Es hat in Strömen gegossen. Doch wir haben ganz fasziniert zugeschaut, wie Bejo seinen Transportkäfig verlassen hat und auf den ersten Baum geklettert ist. Das geht einem sehr nahe“, erzählt die Direktionsassistentin am Max-Planck-Institut.

Geldsegen aus Deutschland

2007 hat die ausgebildete Romanistin, Anglistin und Betriebswirtin den Verein „Orang-Utans in Not“ gegründet. Jedes Jahr kann er im Schnitt 90 000 Euro in Indonesien ausgeben, für Baumaßnahmen oder Medikamente, aber auch für Nuckelflaschen oder Windeln. In diesem Jahr ist die Summe besonders groß, denn der Verein hat 2017 die Auszeichnung „Goldene Bild der Frau“ und damit verbunden insgesamt 50 000 Euro erhalten.

Prominente Mitstreiter

Als „Nebenwirkung“ der Preisverleihung konnte Julia Cissewski neue prominente Mitstreiter gewinnen. Wie Schauspieler Wanja Mues („Ein Fall für zwei“), der sie jetzt nach Indonesien begleitet hat und offizieller Botschafter des Vereins geworden ist. Auch Désirée Nosbusch und Tina Ruland engagieren sich.

Eine gute Zukunft für Royal

Zu den „herzerwärmenden“ Momenten ihrer Reise zählt Julia Cissewski auch die Begegnung mit der kleinen Royal, einem etwa zehn Monate alten Orang-Utan-Mädchen. Das Jungtier lebt erst seit kurzem in der Auffangstation auf Borneo – es hat in der Wildnis seine Mutter verloren. Auch ihr kommen die Spendengelder aus Deutschland zugute. Und vielleicht wird die Vereinschefin in ein paar Jahren auch dabei sein, wenn die kleine Royal zurück in die Freiheit klettert.

www.orang-utans-in-not.org/de

Von Kerstin Decker