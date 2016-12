Leipzig. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben vor Silvester Sicherheitsvorkehrungen in der Messestadt getroffen. Wie in den vergangenen Jahren werden die Ticketautomaten an den Haltestellen außer Betrieb genommen. Damit sollen laut LVB Schäden durch Vandalismus vermieden werden. Tickets können demnach an den Verkaufsstellen und über die App gekauft werden.

Zudem hat der Haltestellen-Betreiber JC Decaux bereits einzelne Wartehäuschen entglast. Davon betroffen sind unter anderem die Haltepunkte am Connewitzer Kreuz. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Präventivmaßnahme.

Am Freitag wurden die ersten Betonsperren am Augustusplatz angeliefert. Sie sollen zu Silvester einen Anschlag wie in Berlin verhindern. Auch in Leipzig-Connewitz laufen die Vorbereitungen auf die Neujahrsnacht. Fotos: André Kempner Zur Bildergalerie

Auch die Stadtverwaltung und die Leipziger Polizei haben sich auf den Jahreswechsel eingestellt. Mit zahlreichen Vorkehrungen sollen die Feierlichkeiten in der Messestadt abgesichert werden.

jhz