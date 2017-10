Leipziger Verkehrsbetriebe verschieben Ticketautomaten-Test

Leipzig. Der Test der drei Prototypen muss verschoben werden: Wegen Softwareproblemen gehen die Prototypen der neuen Ticketautomaten der Leipziger Verkehrsbetriebe nicht wie geplant in den Praxistest. Das teilten die LVB am Sonntag mit. Die Fehler hätten „im Zweifel zu Kundennachteilen geführt“, so Sprecher Marc Backhaus. Derzeit arbeite der Hersteller an einem neuen Update, heißt es weiter.

Die Testautomaten stehen bereits an der Haltestelle Hauptbahnhof-Ost, auf der Mittelinsel der Haltestelle Augustusplatz und an der Haltestelle Angerbrücke. An den viel frequentierten Stopps wollten die Verkehrsbetriebe Erfahrungen mit den Geräten sammeln und gleichzeitig mit Servicepersonal den Kunden den Einstieg in die neue Technik erleichtern.

Ohnehin sollte mit den modernen Automaten vieles einfacher und komfortabler werden: Gute Lesbarkeit des Angebots auf einem 15-Zoll-Bildschirm, Bedingung per Touchscreen, Schnellwahl besonders viel gebuchter Tickets und die Zahlungsmöglichkeit mit EC- und Kreditkarten gehören zu den Neuerungen an den Fahrkarten-Maschinen.

Bis zum Ende des Jahres sollen alle 112 stationären Ticketautomaten in Leipzig ausgetauscht werden, so die Pläne. Weiterhin stehen alle anderen Vertriebswege über Verkaufsstellen, Automaten und die App easy.GO zur Verfügung, betonen die LVB.

Von lyn