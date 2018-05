Am Leipziger Amtsgericht will ein Vermieter die Umsetzung von Modernisierungsarbeiten gegen den Willen der Hausbewohner durchsetzen. Das Pikante daran: Er beteuert, die Mieter nicht vertreiben zu wollen, hat sich aber schon die Umwandlung der Quartiere in Ferienwohnungen von der Baubehörde genehmigen lassen.