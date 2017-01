Leipzig. Weißer Kranich und Tiger der Höhle – Joong-Joung Kim, der aus Korea stammende Meister, präsentiert ein spezielles Qigong – genannt Bau Ghua Zhang. Verschiedene Übungen für Körper, Geist und Seele sind mittlerweile auch bei jüngeren Leipzigern beliebt. „Wir freuen uns, den Meister für einen neuen Kurs an der Volkshochschule gewonnen zu haben“, sagte Heike Richter-Beese, die Leiterin. Sie stellt gestern das Programm des Frühjahrssemesters vor, das am 27. Februar beginnt und insgesamt 1650 Kurse bietet.

Neu ist zunächst das Erscheinungsbild der VHS geworden, die sich mit dem Logo vhs und sich berührenden farbigen Kreisen präsentiert. Damit schließt sie sich dem bundesweiten Markenauftritt der meisten Volkshochschulen an und rückt vor allen die Begriffe Begegnung und Vielfalt in den Fokus. „Unsere Gesellschaft ist bunt“, sagt Marktingfachfrau Ilona Hensel. „Zuwanderung und viele unterschiedliche Lebensformen der Menschen verändern den Weiterbildungsbedarf und unsere Bildungseinrichtung.“ Neu ist die Broschüre „Auf Kurs“, die einen Überblick über die Kurse – sogar mit Empfehlungen für Frauen, Jugendliche oder Lernen im Alter – bietet. Dabei gibt es gedruckt nur knappe Infos, Detailliertes zu Kursinhalten und -leitern sind auf der Website abrufbar. „Online first“ heißt nun die Devise.

Mit dem Frühjahrssemester wird die VHS aber nicht nur bunter und frischer, sondern auch teurer. Die Kursgebühren steigen durchschnittlich um 13 Prozent. Berechnungsgrundlage für die Kurse ist 2,50 Euro je Unterrichtseinheit (45 Minuten) bei zwölf Teilnehmern. Im vorigen Semester waren es noch 2,20 Euro. Die VHS will dadurch mehr Geld erwirtschaften, damit sie das Honorar für freiberufliche Dozenten anheben kann (die LVZ berichtete). Ein Konversationskurs Englisch mit 26 Unterrichtsstunden kostet nun beispielsweise 156 Euro (bisher 132 Euro). „Es gibt bisher keine Beschwerden und Einbrüche bei den Buchungen. Die Leute erkennen an, dass die Dozenten mehr Honorar bekommen sollen“, so Richter-Beese. Von den 1650 sind bereits 334 restlos ausgebucht. Wo möglich, will die VHS nachlegen.

Großbritannien und der Brexit, erste Erfahrungen mit Trump, die Bundestagswahl in Deutschland – die VHS erläutert das aktuelle politische Geschehen. Neues aus Leipzig gibt es beispielsweise zum Leuschnerplatz, wo ein Architektenteam seine von offiziellen Zielen abweichenden Vorstellungen erläutert. Wer möchte, kann nun auch sonntags einen Kochkurs belegen oder expressionistische Kunst in englischer Sprache kennenlernen. 18 Kurse gibt es allein für Menschen mit Behinderungen oder jene, die etwas langsamer lernen wollen.

Das komplette Programm gibt es unter www.vhs-leipzig.de

Von Mathias Orbeck