Leipzig. An vier Tagen werden mehr als 100.000 Besucher erwartet: Mit der Premiere des Lindenauer Lichterzaubers startete am Donnerstagabend das 16. Leipziger Wasserfest. An den Flüssen und Kanälen der Stadt sowie im Clara-Zetkin-Park wird ein vielfältiges Programm geboten. Mit der Show "Magic & Fire" ging am Freitag der erste komplette Programmtag des Leipziger Wasserfests zu Ende. Bei bestem Sommerabend-Wetter zog es die Besucher in Scharen ans Elsterflutbett. Feuerfontänen und farbige Feuerwerksraketen tauchten die Szene an der Sachsenbrücke in ein magisches Licht.

Schon beim Pre-Opening in Leipzigs neu entstehendem Stadtteil am Lindenauer Hafen ist am Donnerstagabend das 16. Wasserfest eröffnet worden, das bis Sonntag bei hochsommerlichen Temperaturen an Flüsse und Kanäle lockt. Hunderte Schwimmkerzen und Lampions tauchten beim ersten Lindenauer Lichterzauber das Hafenbecken in eine stimmungsvolle Atmosphäre. Nach Veranstalterangaben kamen rund 3000 Besucher.

In Erinnerung an den Industriepionier Karl Heine, der vor genau 128 Jahren – am 25. August 1888 – mit 69 Jahren in Leipzig starb, durfte jeder Besucher ein kleines Licht ins Wasser setzen. Ein Foodtruck, eine Beach-Bar und verschiedene Live-Acts stimmten auf den Höhepunkt des Abends ein. Bis zum Sonntag werden beim 16. Leipziger Wasserfest rund 100.000 Besucher erwartet.

Samstag: Ruder-Bundesliga und Musik-Marathon

Am Samstag wetteifern die besten Vereinsachter Deutschlands bei der Ruder-Bundesliga auf dem Elsterflutbett zwischen Galopprennbahn Scheibenholz und Sachsenbrücke um Medaillen. Start der Zeitläufe ist um 11.30 Uhr. Bis zum Abend messen sich Damen- und Herrenachter auf der Kurzstrecke. Nach den Finalläufen ab 20 Uhr werden um 22 Uhr in Höhe Rennbahnsteg die Sieger geehrt. Auch am Lindenauer Hafen steht Bewegung im Mittelpunkt: beim „Sportsday“ präsentieren sich Vereine vom Judoclub bis zu RB Leipzig und laden von 12 bis 16 Uhr zu Mitmachaktionen wie Torwandschießen und Inline-Skating-Wettbewerben ein, daneben locken Beachbar und Foodtruck.

Auf der Bühne an der Max-Reger-Allee wird ab 11 Uhr ein 13-stündiges Live-Programm mit viel Musik geboten. Unter anderem spielt Supertalent Richard Istel (16 Uhr), ab 19 Uhr steigt der Lipsia-Bandwettbewerb. Am Abend stehen die Leipziger Singer-Songwriterinnen Nadine Maria Schmidt (20 Uhr) und Susann Grossmann (21.15 Uhr) auf der Bühne, bevor eine erneute Feuer-Wasser-Show und das Primacom-Sommerkino den Tag ausklingen lassen. Ein Kunst- und Kreativmarkt lockt sowohl Samstag als auch Sonntag auf die Sachsenbrücke. Auch am Musikpavillon gibt es am ganzen Wochenende Live-Musik.

Sonntag: Entenrennen, Pappkähne und Bootsparade

Die große Bootsparade mit Start um 11 Uhr am Stadtteilpark Plagwitz läutet das Programm am Finaltag ein. Zieleinlauf ist um 12.15 Uhr an der Max-Reger-Allee. Parallel steigen ab 14 Uhr der Familienrenntag auf der Galopprennbahn im Scheibenholz (Motto: „Am Wasser um die Wette“, Eintritt 5 Euro) sowie das Pappbootrennen von 10 bis 15 Uhr im Kanupark Markkleeberg (Start 14 Uhr). Dabei bauen 15 Teams zunächst Wassergefährte und stürzen sich damit anschließend in die Fluten. Auch ein Schnupper-Rafting für fünf Euro wird angeboten.

Das traditionelle Entenrennen an der Sachsenbrücke startet um 15 Uhr. Auch vor Ort können noch Lose für drei Euro erworben werden. Moderiert wird der „Wettstreit“ der gelben Gummitiere von Entertainer André Hardt. Die Siegerehrung ist um 18 Uhr. Davor und danach gibt es jede Menge Livemusik, unter anderem mit den Four Roses (19 Uhr). Neu in diesem Jahr: Am Sonntag darf bis 20 Uhr gefeiert werden.

Robert Nößler / Evelyn ter Vehn

