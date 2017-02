Leipzig. Die Wasserwerke Leipzig haben ihre Bauarbeiten in der Harkortstraße abgeschlossen und sie wieder für den Verkehr freigegeben. Anfang Januar war zwischen der Dimitroffstraße und dem Martin-Luther-Ring eine 15 Zentimeter starke Trinkwasserleitung unter der Fahrbahn gebrochen. Die Wasserwerke gaben die generelle Belastung durch den Verkehr in diesem Bereich als mögliche Ursache an.

Schließung der Fahrbahndecke verlangte nach Plusgraden

Bereits kurze Zeit nach dem Bruch konnte die Leitung repariert werden, jedoch machten die niedrigen Temperaturen der vergangenen Wochen die Erneuerung der Fahrbahn und des Gehweges an der betroffenen Stelle unmöglich. Auch das Aufbringen der Markierungen habe laut Pressesprecherin Katja Gläß nach Plusgraden verlangt. Dank des jüngsten Temperaturanstiegs konnten die Bauarbeiten abgeschlossen werden.

Von Anton Zirk