Leipzig

Der Leipziger Weihnachtsmarkt endet am Sonntag um 20 Uhr und damit langsam auch der Zweck an geschmückten Nadelbäumen in der Innenstadt. Bereits ab 16 Uhr können deshalb Interessierte laut einer Mitteilung des Marktamts ein Exemplar für die eigenen vier Wände ergattern.

Auf dem Nikolaikirchof, dem Augustusplatz, der Reichsstraße und in der Petersstraße wird es Sammelstellen für die ausrangierten Deko-Bäume geben. Auch am Rand des Südtiroler und des Finnischen Dorfes gibt es Abholstationen. Für die Qualität der Bäume könne dabei keine Garantie übernommen werden. Ausgenommen von der Zweitverwertung sind die Bäume auf dem Marktplatz. Hier werden die Stände nicht vor den Feiertagen abgebaut. Das gilt auch für die 23-Meter-Tanne, die bis zum 2. Januar geschmückt bleibt.

Derweil hat das Marktamt bereits vor dem letzten Wochenende eine positive Bilanz gezogen: „Im letzten Jahr hatten wir mit nur drei Wochenenden rund 2,1 Millionen Besucher, eine Zahl die wir in diesem Jahr mit wieder vier sicher überbieten können“, sagte Marktamtsleiter Walter Ebert und verweist zugleich auf zufriedene Händler und hohe Umsatzahlen.

Von anzi