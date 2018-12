Leipzig

Der Leipziger Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag erstmals bis 23 Uhr. „Viele Besucher wünschten sich ab und an längere Öffnungszeiten“, begründet Marktamtsleiter Walter Ebert. Bislang hätte die Stadt dem durch die Öffnung bis 22 Uhr an den besucherstarken Tagen am Freitag und Samstag Rechnung getragen.

Die lange Nacht auf dem Weihnachtsmarkt stehe unter dem Motto „ Südtirol“, so das Marktamt. Die Händler des Südtiroler Dorfs haben dazu Musikgruppen aus der Region eingeladen.

Im Finnischen Dorf wird am Samstag parallel dazu zu Deutschlands erstem und einzigem Festival für finnischen Tango geladen. Mit öffentlichen Konzerten (12 Uhr, 14.30 Uhr, 16.30 Uhr) und für jeden offenen Tanzkursen (14 Uhr und 16 Uhr) können sich alle Weihnachtsmarktbesucher dem Tango hingeben.

Die Händler auf dem Weihnachtsmarkt sind laut Marktamt bislang mit dem Geschäft zufrieden. Für den zweiten Freitag sind nochmal deutlich mehr Besucher gemeldet worden. Bloß der vorige Sonntag habe bei Regenwetter etwas zu wünschen übrig gelassen.

