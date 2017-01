Leipzig. Er würdigt die Richter keines Blickes, dreht ihnen provokant den Rücken zu, schreit: „Ich nehme das Urteil nicht an. Ich mache hier nicht mit. Auf Wiedersehen.“ Die drei Männer, die den Beschuldigten im Saal 230 des Landgerichts Leipzig bewachen, verziehen keine Miene. Sie nehmen Thomas A. (38) zum Beginn des Prozesses am Dienstag zwar die Hand-, aber nicht die Fußfesseln ab. Er ist wegen vieler überraschender Aktionen bereits seit Jahren bei Polizisten in ganz Leipzig bekannt.

So hat er etwa nach Aktenlage Heiligabend 2015 in einer Straßenbahn der Linie 4 in Richtung Stötteritz völlig grundlos die Notbremse gezogen. Nur wenige Tage später, am 29. Dezember, stellte er sich im Peterssteinweg auf die Gleise, verursachte somit eine Notbremsung. Und am 30. Januar 2016 griff er – aus heiterem Himmel – einen Fahrgast der Straßenbahnlinie 7 an, riss ihm ein Oberlippen-Piercing und Ohrringe heraus. Mit Füßen und Fäusten attackierte er anschließend an der Zentralhaltestelle vor dem Hauptbahnhof noch einen Passanten. Oberstaatsanwältin Beate Herber nennt einen weiteren Fall, der vom November 2015 datiert. Auch da versetzte er in einem Park an der Zweinaundorfer Straße einem Spaziergänger unvermittelt zwei Faustschläge ins Gesicht. Immer wieder in dieser Zeit auch Objekt seiner Wut: das Auto seiner Ex-Freundin, der Mutter seiner 12-jährigen Tochter. Die 37-Jährige sagt als Zeugin vor Gericht: „Ich mag das Auto, fahre gern.“ Offenbar sei er eifersüchtig auf den Opel. Sie war 13 und er 14, als sie sich kennenlernten. Seither gab es mal eine Beziehung, mal wieder nicht. „Er lebt noch in der Zeit, wo wir jung waren, in die Schule gegangen sind“, meint die Verkäuferin. Als sie spricht, flaut die Aggression des Beschuldigten zunehmend ab. Der Vorsitzende Richter Jens Kaden lässt sich von Anbeginn an nicht aus der Ruhe bringen. „Zur Not könnten wir im Sicherungsverfahren auch ohne den Beschuldigten verhandeln“, sagt er und verweist auf Paragraf 415 der Strafprozessordnung. Denn es ist kein normales Strafverfahren mit abschließender Verurteilung. Die 6. Strafkammer muss vielmehr in dem bis 10. Februar laufenden Sicherungsverfahren darüber befinden, ob der Beschuldigte für längere Zeit in der Psychiatrie, im Maßregelvollzug, unterzubringen ist. Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund der akuten Psychose des 38-Jährigen zur Tatzeit davon aus, dass er die Straftaten im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat, auch künftig „gefährlich für die Allgemeinheit“ sein wird. Bereits seit seiner Jugendzeit wurde A. immer wieder kriminell, verlor wegen seiner Drogen-Karriere seine Lehrstelle als Kfz-Mechaniker. „Ich möchte, dass er wieder so ist wie früher. Aber er lässt sich nicht helfen. Er will nicht“, sagt seine langjährige Partnerin.

Von Sabine Kreuz