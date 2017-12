Leipziger heißen das Licht mit Sonnengrüßen willkommen

Leipzig. Kein anderer Tag im Jahr ist auf der Nordhalbkugel kürzer als der 21. Dezember. Um 8.18 Uhr geht die Sonne am Donnerstag auf, um 16 Uhr verabschiedet sie sich schon wieder. Danach sind die Aussichten heller: Ab Freitag werden die Tage wieder länger, zum Februar verschwindet die Sonne erst wieder ab 17 Uhr vom Himmel.

Viele Menschen freuen sich über die Rückkehr des Lichts. Seit Jahrtausenden wird die Wintersonnenwende darum mit Ritualen gefeiert: In der Jungsteinzeit wurde beispielsweise die Kreisgrabenanlage von Goseck in Sachsen-Anhalt errichtet. Auch Feste sollen dort stattgefunden haben. Die drei Tore im Norden, Südosten und Südwesten des Walls dienen als Visiereinrichtungen zur Beobachtung der Sonne am kürzesten Tag des Jahres. Vor etwa 3600 wurden die Sonnenwenden auch auf der Himmelsscheibe von Nebra verarbeitet.

108 Sonnengrüße: Leipziger Yoga-Begeisterte verneigen sich vor dem Licht

Die Yoga-Szene der Messestadt feiert den mystischen Tag mit 108 Sonnengrüßen. Dazu gehört auch Sandra Riemer. Die Yogalehrerin lädt ein, sich gemeinsam zu strecken und den Körper gleichmäßig zu beugen. Mit den Sonnengrüßen feiert sie die Rückkehr der hellen Tage. Im Chamundi Yoga treffen sich die Sonnenanbeter am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr.

Die Anzahl der Sonnengrüße ist kein Zufall: In Indien ist die 108 eine besondere Zahl, erklärt Riemer. So oft wolle sie sich gemeinsam mit den Teilnehmern vor der Sonne verneigen und sie begrüßen. Fünf Yogis haben sich bisher für das Ritual angemeldet. Die Gemeinschaft helfe, sagt sie, denn allein sei der innere Schweinehund größer. Ohne Mitstreiter brächen viele die Übung eher ab oder legten eine längere Pause ein. Etwa eineinhalb Stunden dauern die 108 Sonnengrüße, nach zwölf Bewegungsabläufen sollen die Teilnehmer während einer kurzen Pause ihren Körper in Ruhe spüren.

Thai-Yoga-Massage soll Muskelkater vorbeugen

„Körperlich ist das gar nicht so anstrengend, es ist vielmehr ein mentales Ausdauertraining“, sagt Riemer. Die Kunst bestehe darin, sich auf den gemeinsamen Atemrhythmus zu konzentrieren, der den Impuls für die unterschiedlichen Figuren gibt. Im März, wenn Tag und Nacht gleich lang sind, hat Riemer schon einmal 108 Sonnengrüße angeleitet.

„Damals hatte ich danach ganz schön Muskelkater in den Beinen“, erzählt sie. Nach einer kurzen Entspannung nach der kraftvollen Begrüßung der Sonne, werde es darum am Donnerstag eine Thai-Yoga-Massage geben. „Hoffentlich verhindert sie den Muskelkater“, sagt Riemer.

Von Theresa Held