Arm in Arm von links: Simone Walther, Lehrerin am Leipziger Friedrich-Schiller-Gymnasium, Katja Roloff vom Referat Internationale Zusammenarbeit im Neuen Rathaus, Kassa Woldesenbet, Leiter des Büros für Internationale Beziehungen der Stadt Addis Abeba, Ulrike Bernard, die Geschäftsführerin des Vereins Haus Steinstraße in der Südvorstadt, und eine äthiopische Mitarbeiterin in der Kunstabteilung des Entoto Colleges.



Quelle: Stephanie von Aretin