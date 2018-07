Leipzig

Wer zwischen Juli 2016 und Juni 2017 nach oder innerhalb Leipzigs umgezogen ist, kann an einer bundesweiten Studie zur Umzugsmobilität teilnehmen. Betroffene Haushalte erhalten dafür in den kommenden Tagen Post. Ziel der Befragung sind Empfehlungen an Bund, Länder und Kommunen für eine zielgerichtete Wohnungspolitik zu geben, wie das Stadtplanungsamt mitteilte.

Das Forschungsprojekt „Umzugsmobilität und ihre Wirkungen auf lokale Wohnungsmärkte“ untersucht, wie sich Umzüge auf den Wohnungsmarkt auswirken. Vor allem soll die Frage geklärt werden, inwieweit verschiedene Neubaumaßnahmen zu einer Entlastung des preisgünstigen Wohnungsmarktes beitragen können. Dafür werden Fallstudien für Leipzig, Köln, Nürnberg und Bremen erstellt.

Auch frisch Umgezogene können online unter www.umzugsbefragung-leipzig.de teilnehmen. Die Studie wird im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung vom Institut für Raumforschung und Immobilienwirtschaft und dem Forschungsinstitut Quaestio durchgeführt.

ThTh