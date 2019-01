Leipzig

Die Online-Abstimmung läuft bis zum Weltwassertag: Seit Montag können die Leipziger über die Standorte für zwei neue Trinkwasserbrunnen entscheiden. Sechs Möglichkeiten stehen zur Auswahl, wie die Leipziger Wasserwerke mitteilten. Neben zwei Plätzen in der Innenstadt – am Neuen Rathaus und der Touristinfo – sind der Karl-Heine-Platz, die Konradstraße, der Lindenauer Markt und die Stuttgarter Allee in der Abstimmung.

Die Orte hätten die Bürger beim Voting im vergangenen Jahr vorgeschlagen, so die Wasserwerke. Bereits 2018 konnten die Leipziger zwei neue Standorte wählen. Mehr als 5700 Stimmen seien damals ausgewertet worden – und hunderte neue Ideen.

„Natürlich ist nicht jeder neue Vorschlag umsetzbar - wir haben sorgfältig geprüft, wo unser Trinkwassernetz entsprechende Möglichkeiten bietet und ein Brunnen technisch angeschlossen werden kann“, erläutert Ulrich Meyer, Geschäftsführer der Wasserwerke, laut Mitteilung.

Regelmäßige Wartung

Die Idee der Trinkwasserbrunnen in Leipzig geht zurück auf einen Vorschlag des Jugendparlaments. Im Sommer 2017 war in der Petersstraße der erste Wasserspender in Betrieb genommen worden. Zwischen April und Oktober können sich Leipziger dort und an den anderen Brunnen kostenfrei versorgen. Sie sind direkt an das Leitungsnetz angeschlossen, werden laut Wasserwerken regelmäßig überprüft und gewartet.

Durchgängig läuft übrigens nur der erste Brunnen – er ist ein Geschenk der Partnerstadt Wien und habe auch einen repräsentativen Zweck. Die anderen Wasserspender reagieren per Knopfdruck, geben also nur bei Bedarf Wasser ab. Das nicht genutzte Wasser fließt direkt in die Kanalisation und von dort ins Klärwerk.

Das aktuelle Voting läuft bis zum 22. März 2019 um 10 Uhr

Von jhz