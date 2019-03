Leipzig

Die Ostertage stehen vor der Tür und die Leipziger müssen sich auf geänderte Termine bei der Abfallentsorgung einstellen. Wie die Stadtreinigung mitteilte, kommt es 2019 in der Karwoche erstmals zu einer Vorentsorgung aller Abfalltonnen. Alle Restabfall- und Bioabfallbehälter sowie die Blauen und Gelben Tonnen Plus werden einen Werktag früher als gewohnt geleert.

Die Leerungen, die regulär am Montag, dem 15. April 2019, stattfinden, verschieben sich auf Samstag, den 13. April. Die Entsorgungstermine vom Dienstag werden auf Montag, vom Mittwoch auf Dienstag, vom Donnerstag auf Mittwoch und vom Freitag auf Donnerstag vorgezogen. „Durch die Vorentsorgung entspannt sich die Situation für Grundstückeigentümer, Hausmeisterdienste und die Müllwerker der Stadtreinigung Leipzig, die dadurch das Osterwochenende erstmals frei haben“, erläutert Thomas Kretzschmar vom Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig. Zudem könne man so vermeiden, dass um Ostern bereitgestellte Behälter das Stadtbild stören, ergänzt Elke Franz in der Mitteilung.

In der Woche nach Ostern erfolgen sämtliche Abholungen wegen des Feiertages Ostermontag jeweils einen Werktag später. Am Samstag, den 20. April, sind die Wertstoffhöfe in der Max-Liebermann-Straße 97, in der Lößniger Straße 7 und in der Gärtnerstraße 36 von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet. In der Stöhrerstraße 16 kann der Müll zwischen 8 und 12 Uhr entsorgt werden. Alle anderen Wertstoffhöfe bleiben geschlossen.

Von fbu