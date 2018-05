Der Bundesliga-Vizemeister Schalke 04 will in den nächsten drei Jahren 95 Millionen Euro ausgeben, um das traditionsreiche Sportgelände in der geografischen Mitte von Gelsenkirchen fit für die Zukunft zu machen. Der große Plan für „das neue Schalke“ hat nicht unwesentlich mit zwei Leipzigern zu tun: den Architekten-Brüdern Ansgar und Benedikt Schulz.