Leipzig

Am Freitag demonstrierten hunderte Schüler und Studenten für ein grundlegend verändertes Schulsystem. Sie fordern einen gleichberechtigten Zugang für Geflüchtete. Das Bündnis „Jugendaktion Bildung statt Abschiebung“ organisiert die deutschlandweiten Proteste. Simon Kramer (28) und Josua Nguyen (22) setzen sich in Leipzig aktiv für diese Ziele ein. „Tausenden Schülern steht bevor, Deutschland verlassen zu müssen“, erklärte der 22-Jährige Josua. „Der Zugang zu Bildung ist Geflüchteten oft verwehrt. Etwas muss sich ändern. Wir gehen gemeinsam in den Streik – nur so erreichen wir etwas.“ So verhinderten junge Leute in Nürnberg im Mai 2017 die Abschiebung eines afghanischen Mitschülers.

Simon Kramer (28) und Josua Nguyen (22) setzen sich in Leipzig für ein solidarisches Bildungssystem ein. Quelle: Dirk Knofe

Suraya Karimzada (Name von der Redaktion geändert) lebt seit ihrem sechsten Lebensjahr in Deutschland. Kurz vor ihren Abiturprüfungen erfuhr sie von einer möglichen Abschiebung in ihr Herkunftsland Aserbaidschan. „Ich musste nach Aserbaidschan reisen, um der Ausländerbehörde meinen Reisepass vorzulegen. Einmal um die Papiere zu beantragen, ein zweites Mal um diese abzuholen. Überall waren Soldaten, es fielen Schüsse. Ich hatte Angst. Das alles, während ich mich auf das Abitur vorbereitete“, erzählte die 20-Jährige bedrückt.

Hunderte junge Demonstranten gingen am Freitag für mehr Gerechtigkeit und Solidarität auf die Straße. Quelle: Dirk Knofe

Die Demonstranten setzen sich für ein selbstbestimmtes und solidarisches Bildungssystem ein. „Leben und lernen ohne Angst vor Ausgrenzung und Abschiebung muss möglich sein“, sagt Simon Kramer. „Deshalb solidarisieren wir uns bundesweit mit den betroffenen Schülern.“

Von Maria Sandig