Leipziger sollten ihre Weihnachtseinkäufe gut planen

Leipzig. Heiligabend noch eben Weihnachtsschinken und Glühwein für die bevorstehenden Feiertage besorgen. Üblicherweise schieben sich kurz vor den Feiertagen die Einkaufswagen dicht an dicht an den Supermarktregalen entlang, bevor es dann unter dem Weihnachtsbaum besinnlich wird.

Dieses Jahr gibt es eine besondere kalendarische Konstellation: Der 24. Dezember fällt auf einen Sonntag. Generell steht es den Lebensmittelläden frei, ob sie zu Heiligabend noch öffnen. Möglich macht das eine Sonderregelung im Ladenschlussgesetz. Wenn der Heiligabend auf den vierten Advent fällt, dürfen demnach Läden, die überwiegend Lebens- und Genussmittel anbieten, genau wie Weihnachtsbaumverkäufe, Zeitschriftenkiosks, Blumengeschäfte und Bäckereien noch einmal Kasse machen. Es gelten aber Einschränkungen: Erlaubt sind nur drei Verkaufsstunden zwischen 7 und 14 Uhr.

Die meisten großen Supermärkte bleiben Heiligabend geschlossen

Doch die meisten großen Märkte machen von der Sonderregelung keinen Gebrauch: „Wir haben keine Signale vorliegen, dass die großen Supermarkt-Ketten in Leipzig öffnen“, sagt Jörg Förster, Sprecher der Gewerkschaft Verdi für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

In Leipzig bleiben die Filialen von Aldi, Lidl, Penny, Norma, Kaufland und Netto Marken-Discount geschlossen. Auch die Angestellten der Konsum-Geschäfte in Leipzig müssen am 24. Dezember nicht arbeiten. „Die Verkäufer sind nicht böse, dass sie einmal den kompletten Heiligabend bei ihrer Familie verbringen dürfen“, sagt Förster.

Bei Rewe und Edeka entscheiden die selbstständigen Kaufleute, ob ihr Markt am 24. Dezember öffnet. Generell haben die Mitarbeiter der Rewe-Filialen zu Weihnachten frei. Welcher eigenständige Besitzer am 24. Dezember sein Geschäft noch einmal aufsperren wird, kann Thomas Bonrath, Sprecher von Rewe, nicht sagen.

Rewe am Leipziger Hauptbahnhof hat Heiligabend geöffnet

Eine zusätzliche Ausnahme sind die Läden am Hauptbahnhof. Sie dürfen jeden Sonntag öffnen, da sie der Versorgung Reisender dienen. Der Rewe-Markt im Leipziger Hauptbahnhof verkauft darum auch am 24. Dezember Gemüse, Butter und Wein für die letzten Weihnachts-Vorbereitungen. Anders Aldi: Alle Filialen seien am 24. Dezember einheitlich geschlossen, auch der Markt am Hauptbahnhof, erklärte ein Sprecher LVZ.de. Die Regelung sei im Sinne der Mitarbeiter getroffen worden.

Doch nicht nur die großen Supermärkte schonen ihre Mitarbeiter. Auch die kleineren Spätverkaufsstellen verzichten teilweise auf eine Öffnung am Sonntag: Susanne Jallow vom Südplatzspäti sperrt zu Heiligabend „generell nicht auf“. Sarah Aliew, Inhaberin des Spätis Nr. 39 in Stötteritz wird in ihrem Laden hingegen von 8 bis 16 Uhr hinter dem Tresen stehen. „Je nachdem, wie die Kunden kommen, öffnen wir auch länger“, sagt sie. Sie sei gespannt, wie viele Menschen kommen – gerade, wenn die großen Supermärkte geschlossen bleiben. „Im letzten Jahr wurde es aber ab 16 Uhr ruhig“, sagt sie.

Von Theresa Held