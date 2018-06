Leipzig

Bei kühlen Getränken in der Sonne sitzen und mit Freunden und Fremden dem Fußballspektakel folgen: Der Auftakt zur Weltmeisterschaft in Russland war in Leipzig auch zugleich der Start für das Public Viewing. Das Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber und Saudi-Arabien lockte bereits einige Besucher in den Clara-Zetkin-Park.

Nicht nur reichlich Tore haben schon für gute Stimmung gesorgt. Auch das Wetter hielt - und in den kommenden Tagen soll es noch besser werden. Wenn am Sonntag dann die deutsche Nationalelf zum ersten Duell gegen Mexiko startet, wird es vor den zahlreichen Leinwänden und Fernsehern in Leipzig sicher noch voller werden.

Hier können sich Leipziger zum Public Viewing treffen

LVZ