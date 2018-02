Leipziger vertrauen der Demokratie und haben weniger Angst vor dem Islam

Leipzig. Das Vertrauen in die Demokratie ist in Leipzig im Sachsenvergleich am stärksten. Laut einer aktuellen Studie sind 72 Prozent der Bewohner mit der Demokratie in Deutschland zufrieden. In Dresden liegt der Wert noch bei 53 Prozent, in der Sächsischen Schweiz/ Osterzgebirge sind es gerade noch 40 Prozent – das schwächste Ergebnis im Freistaat. Das Misstrauen gegen Politiker ist in diesem Kreis gleichzeitig so hoch wie sonst nirgendwo, zeigt eine Studie des Leipziger Meinungsforschungsinstituts IM Field. Auftraggeber war die „Sächsische Zeitung“.

So liegt das Misstrauen gegen Politiker mit dem Tenor „Die denken nur an die nächsten Wahlen“ in der Sächsischen Schweiz laut Umfrage bei 85 Prozent, in Leipzig lediglich bei 57 Prozent. Der Aussage, dass die Ostdeutschen heute noch Bürger zweiter Klasse seien, stimmen in Leipzig 59 Prozent der Befragten zu. In der Sächsischen Schweiz liegt der Wert mit 84 Prozent abermals am höchsten im Freistaat.

Kosmopolitisches Leipzig

Wissenschaftlich begleitet worden sei die repräsentative Umfrage, geführt unter eintausend zufällig ausgewählten Sachsen, durch Gert Pickel (54), Professor für Soziologie an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig, so die SZ. Im eher kosmopolitisch ausgerichteten Leipzig kämen die meisten Einwohner mit den Herausforderungen der Globalisierung gut zurecht, so der Professor. Durch die Universität und ihre Studenten sowie wirtschaftliche Verflechtungen sei in Leipzig insgesamt ein bunteres Publikum zu finden, sagte Pinkert am Montag gegenüber LVZ.de.

Dresden wiederum weist zum Teil ähnliche Umfragewerte wie Leipzig aus. Pickel erklärte gegenüber LVZ.de, dass diese Ergebnisse eben auch das Publikum einer Universitätsstadt widerspiegelten. Pegida sei zwar sehr sichtbar, aber prozentual eben doch ein kleiner Teil der Stadtgesellschaft.

Ländliche Regionen fühlen sich benachteiligt

Auf dem Land gebe es in der Gesellschaft dagegen häufig eine größere Homogenität. Gleichzeitig kämen zu tatsächlichen, strukturellen Problemen auch Wahrnehmungsprobleme. Man fühle man sich dort offenbar in Sachsen häufiger von der Politik zurückgelassen und sozial nicht anerkannt, so der Soziologe.

In der Umfrage sticht immer wieder die Sächsische Schweiz hervor. Dort stimmten 27 Prozent der Befragten in der Studie der Aussage zu, „Es ist das Beste, einen starken Führer zu haben, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss und Dinge schnell entscheiden kann.“ Wissenschaftler Pickel ordnet die Aussage als „eindeutig antidemokratisch“ ein. In Leipzig, Dresden und im südlicher gelegenen Erzgebirgskreis liegt der Wert dafür gerade einmal bei 22 Prozent, im Vogtland am niedrigsten mit 16 Prozent. In Görlitz erreicht die Zustimmung mit 34 Prozent den höchsten Wert.

Angst vor dem Islam und Terror

Auch die Fragen nach einer möglichen Gefährdung Deutschlands durch den Islam wird je nach Region sehr unterschiedlich beantwortet. 44 Prozent der Leipziger und 43 Prozent der Dresdner stimmen dieser Befürchtung zu, in der Sächsischen Schweiz wird die Lage mit 77 Prozent Zustimmung deutlich für bedrohlicher gehalten. Die Werte steigen noch bei der Terror-Frage: Angst vor islamistischem Terror äußern in dieser Region 84 Prozent. Leipzig und Dresden liegen mit 57 und 55 Prozent fast 30 Prozentpunkte darunter.

Der Aussage „Dort, wo ich lebe, gibt es zu viele Ausländer“, stimmen dagegen 31 Prozent der Befragten in Leipzig zu sowie 28 Prozent in der Landeshauptstadt. In der Sächsischen Schweiz äußern das in der Umfrage nur 22 Prozent.

Politik soll genauer hinschauen

Damit die Politik besser handeln könne, brauche man für Sachsen mehr „regionale Tiefenstudien“, so der Soziologe Pickel. Bei den ländlichen Regionen gebe es tatsächlich das Problem, dass die Politik nicht mehr so richtig reingeschaut habe.

Von Evelyn ter Vehn