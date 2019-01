Leipzig

Bei der geplanten Demonstration zum „ Aufruf 2019“ (die LVZ berichtete) soll auch Jürgen Reiche, Leiter des Zeitgeschichtlichen Forums, sprechen. Auf dem „Jahrhundert-Schritt“ stehend will er auf die Demokratie eingehen. Nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche sollen um 18 Uhr Kerzen im Nikolaikirchhof verteilt werden, dann ziehen die Demonstrationsteilnehmer durch die Innenstadt und über den Ring zur Abschlusskundgebung auf dem Markt. Dort werden Vertreter der Zivilgesellschaft sprechen und Sebastian Krumbiegel, Mitinititor des Aufrufs, singen. Die Veranstalter rechnen mit etwa 2000 Teilnehmern, die für ein weltoffenes Leipzig, ein demokratisches Sachsen, ein friedliches Deutschland und ein geeintes Europa auf die Straße gehen.

„Sagt Ja zu diesem Land, zu dieser Demokratie, zu dieser Freiheit, die wir miteinander teilen können“, forderte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz die Leipziger auf. Auch er ist Mitinitiator des Aufrufs, den im Netz mittlerweile mehr als 600 Menschen unterstützen. „Wir sind in einem Jahr der Zuspitzung“, beobachtet Bürgerrechtlerin Gisela Kallenbach, die den Aufruf ebenfalls angestoßen hat. „Wir könnten es nicht nicht tun“, sagte sie. Das gesellschaftliche Klima erfordere ein klares Bekenntnis zur Demokratie, auch wegen der anstehenden Wahlen. „Wir müssen uns kümmern, dass wir da nicht in einem bösen Alptraum aufwachen“, warnte Krumbiegel mit Blick auf Rechtsextremismus. Der demokratische Diskurs müsse daher gestärkt werden, forderte Mitinitiator Jens Köhler, Betriebsratschef von BMW in Leipzig.

Von Theresa Held