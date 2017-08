Leipziger wollen über Nutzung des „Kino der Jugend“ beraten

Leipzig. Mit einer Konzeptwerkstatt soll die Zukunft des „Kino der Jugend“ in der Eisenbahnstraße gestaltet werden. Bürger können sich mit Vorstellungen und Wünschen einbringen, wie die Stadt Leipzig am Montag mitteilte. Geplant sei eine Veranstaltung am 5. September von 16 bis 20 Uhr im Offenen Freizeittreff Rabet. Teilnahmewillige können sich bis zum Freitag, 25. August per E-Mail oder telefonisch (01575/5499602) anmelden.



„Ziel ist es, einen mehrheitlich getragenen Ansatz über die zukünftige Ausgestaltung des Kinos gemeinsam zu erarbeiten, auch in der Vorbereitung auf die darauffolgende Konzeptvergabe“, fasst Petra Hochtritt vom Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung zusammen. Die wichtigsten Sicherungsarbeiten des 30 Jahre leer stehenden und denkmalgeschützten Gebäudes seien abgeschlossen, heißt es weiter.

jhz