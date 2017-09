Leipzigs Abfallgebühren sollen 2018 steigen

Leipzig. Höhere Personalkosten, teurere Entsorgungskosten und Investitionen in den Fuhrpark: In Leipzig sollen deshalb ab 2018 die Abfallgebühren steigen. Wie das Umweltdezernat von Bürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) am Dienstag mitteilte, plant die Kommune, die Kosten pro Leerung der Restmülltonne genauso wie die Gebühren für die Gelbe Tonne, Papiersammlung und Biotonne zu erhöhen.

Die Stadt rechnet im kommenden Jahr mit Ausgaben von 41,8 Millionen Euro für die Abfallentsorgung – 2,6 Millionen Euro mehr als bisher. Wenn der Stadtrat am 17. November zustimmt, werden die Leipziger das im kommenden Jahr mitbezahlen.

So könnte die Rechnung für Nutzer von 60-Liter-Behältern dann aussehen: Bei der kleinsten Restmüll-Tonnengröße und wöchentlicher Leerung zahlen Kunden künftig 195,52 Euro statt bisher 189,28 Euro im Jahr. Für die Biotonne werden statt 28,32 Euro dann 31,56 Euro fällig und die Gebühr für Wertstoff-Sammelsysteme wie die Gelbe Tonne & Co. steigt von 36,60 Euro auf 39,72 Euro im Jahr. Die Jahresrechnung steigt damit für diesen Haushalt um 12,60 Euro. Bei ebenfalls wöchentlicher Restmüll-Leerung müssen Nutzer von 120-Liter-Tonnen sogar rund 40 Euro pro Jahr mehr zahlen.

Kosten im Detail

Einzeln betrachtet kostet die Restmüll-Leerung, die nach Bedarf durchführt wird, nach den Plänen der Verwaltung ab Januar 3,76 Euro pro 60-Liter-Behälter (plus 12 Cent), 6,04 Euro für den 120-Liter-Behälter (plus 44 Cent) und 8,32 Euro für den 240-Liter-Behälter (plus 23 Cent). Eine Leerung pro Quartal bleibt Pflicht.

Die Monatsgebühren für Sammelsysteme wie die Gelbe Tonne und Papier steigt für den 60-Liter-Behälter auf 3,31 Euro (plus 26 Cent), für den 80-Liter-Behälter auf 4,11 Euro (plus 29 Cent), für den 120-Liter-Behälter auf 5,26 Euro (plus 39 Cent) und bei dem 240-Liter-Behälter auf 10,84 (plus 88 Cent). Für den 1100-Liter-Behälter werden künftig 50,09 Euro fällig, ein Plus von 3,23 Euro. Über diese Gebühren werden auch die 17 Wertstoffhöfe der Stadt mitfinanziert, erklärte das Umweltdezernat.

Nur in zwei Fällen zahlen Kunden voraussichtlich künftig weniger: Für den 80-Liter-Behälter Restabfall sinkt die Gebühr pro Leerung um sechs Cent auf 4,85 Euro, beim 1100-Liter-Behälter sparen die Kunden 88 Cent pro Leerung und zahlen noch 33,05 Euro. In allen anderen Fällen wird der Kunde stärker zur Kasse gebeten.

