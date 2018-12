Leipzig

Die Astrid-Lindgren-Grundschule aus Leipzig bekam während der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ eine Turbosanierung. Bei der Show, die am Samstagabend ab 20.15 Uhr auf dem Sender ausgestrahlt wurde, machen sich Prominente aus Politik, Sport und Gesellschaft für gute Zwecke stark. Eines der Hilfsprojekte betraf die marode Grundschule im Leipziger Osten.

Die Fassade bröckelt, die Fenster sind undicht, der Speisesaal trostlos, die Toiletten verdreckt. In einer vom ZDF inszenierten „Turbohilfe“ brachte ein Trupp Handwerker die Schule während der Sendung auf Vordermann. Comedian Ingolf Lück moderierte vor Ort die Aktion, bei der einzelne Räume der „vergessenen Schule“, so Lück, einen frischen Anstrich und eine bessere Ausstattung bekommen sollten. Die Stadt Leipzig will zwar bis 2020 etwa 450 Millionen Euro in die Sanierung und den Neubau von Schulen stecken. Die Astrid-Lindgren-Grundschule gehe dabei aber leer aus, sagte Lück.

Leipziger Schulleiterin Beatrix Gerth-Noritzsch ist erfreut

Auch Prinzensänger Sebastian Krumbiegel unterstützte die Hilfsaktion vor Ort tatkräftig. Schulleiterin Beatrix Gerth-Noritzsch freute sich über die Hilfe und die unverhoffte Frischekur für ihre Schule.

„Ein Herz für Kinder“ als Aktion für mehr Verkehrssicherheit gegründet

„Ein Herz für Kinder“ ist eine Hilfsorganisation, die vom Verleger Axel Springer und der Bild-Zeitung im Jahr 1978 ins Leben gerufen wurde. Ursprünglich war sie als Aktion für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland geplant, wurde aber nach einiger Zeit zu einer international tätigen Organisation für Hilfsprojekte für Kinder.

Von gap