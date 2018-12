Leipzig

Es sollte ein ganz unaufgeregter Facebook-Eintrag werden, den die CDU-Fraktion von ihrer Klausurtagung aus Gröbern postete. Das veröffentlichte Kurzvideo handelte von so profanen Themen wie dem Haushalt der Stadt für 2019/20, zu dem sich die Christdemokraten in der Abgeschiedenheit des See- und Waldresorts Positionen erarbeiteten. Trotzdem schlagen danach die Wellen außergewöhnlich hoch.

In diesem Post bei Facebook wird Leipzigs CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Tornau von einem AfD-Anhänger auf übelste Weise beschimpf und bedroht. Quelle: privat

„Dabei ging es nicht mal um den Migrationspakt oder andere so emotional aufgeladene Themen, sondern ausschließlich um Kommunalpolitik“, wundert sich Tornau über die „komischen Kommentare“, die User Achim-Maria D. unter dem Facebook-Eintrag hinterließ. Als sich Tornau daraufhin in die schräge Diskussion einmischte, wurde der Kommentator frech. „Findest du das irgendwie lustig, du Pfeife“, ging er den CDU-Politiker harsch an. Der appellierte an die Umfangsformen des wütenden Unbekannten. Doch daraufhin holte Achim-Maria D. erst recht aus und erging sich in einer Hasstirade. „Willst du freche Volksverräterkröte hier auch noch irgendwas fordern? Guten Ton und nette Worte?“, pöbelte er und bot Tornau statt netter Worte Folgendes an: „Gern: Schwein, Laterne, bald.“ Eine handfeste Bedrohung, findet Tornau, und die will er nicht auf sich sitzen lassen. „Mit solchen Leuten kannst du keine vernünftige Diskussion führen“, sagt er.

Viel steht im Facebook-Profil von Achim-Maria D. nicht. Wohl aber unübersehbar Werbung für die AfD. „Das Profil hat offenbar nur diesen einen Zweck“, sagt Tornau und fügt hinzu: „Schön wenn sich die vermeintlichen Retter unseres Landes outen. Gnade uns Gott, wenn die ans ,Ruder’ kommen.“

CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Tornau. Quelle: André Kempner

er CDU-Politiker jedenfalls hat gegen den Pöbler Strafanzeige bei der Polizei erstattet. „Es geht ja hier nicht darum, eine politische Meinung zu unterdrücken. Nur auf diese Weise, wie es manche im Netz tun, kann man in einer Gesellschaft nicht miteinander umgehen. Deshalb muss man so etwas zur Anzeige bringen.“

