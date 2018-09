Es geht um Wertschätzung nicht nur in Geldsummen, aber natürlich auch im die Finanzierbarkeit: Am Montagabend lud Die Linke zu einem Podiumsgespräch mit Protagonisten der Leipziger Off-Kultur. Unter dem Titel „Wer braucht die Freie Szene? Was braucht die Freie Szene?“ ging es auch schon mal emotional zu.