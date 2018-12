Leipzig

Sie verbindet das Waldstraßenviertel mit dem Johannapark, hieß seit der Entstehung um 1845 einfach Weststraße, im nördlichen Teil ab 1878 An der Alten Elster sowie ab 1930 Hindenburgstraße. Schließlich erhielt die Magistrale am 1. August 1945 den Namen eines führenden SPD-Politikers, der als erstes deutsches Staatsoberhaupt regelmäßig die Leipziger Messe besucht hatte: Friedrich Ebert (1871-1925).

In der Leipziger Friedrich-Ebert-Straße entstehen jetzt 250 neue Wohnungen auf sieben Baustellen. Hier folgen die Details zu den einzelnen Projekten.

Der klangvolle Name bewahrte die vielen historischen Bauten allerdings nicht vor dem allmählichen Verfall zu DDR-Zeiten. Nach der deutschen Einheit setzte hier nicht – wie an vielen anderen Leipziger Magistralen – alsbald eine Sanierungswelle ein. Vielmehr gingen etliche, einstmals wunderschöne Häuser für immer verloren.

„Märchenhaus“ und andere Prachtbauten geschleift

Zum Beispiel erfolgten noch 2006 die Abrisse des klassizistischen Eckgebäudes zum Waldplatz ( Friedrich-Ebert-Straße 95a, erbaut 1862) und des einst außergewöhnlich prachtvollen „Märchenhauses“ in der Friedrich-Ebert-Straße 81a und b (erbaut 1903). Trotz massiver Proteste des damals entstandenen Stadtforums gab es keine Rettung. Auch die Friedrich-Ebert-Straße 91 wurde abgerissen, obwohl sie auf Platz vier einer 150 Objekte umfassenden Liste erhaltenswerter Baudenkmäler des Stadtforums stand. Diese Richtung hatte schon zur Jahrtausendwende der von der Stadtverwaltung verfügte Abriss des historischen Goldschmidthauses in der Friedrich-Ebert-Straße 16 vorgegeben. Trotz etlicher Bürgerproteste war es der Stadtverwaltung und dem Stadtrat wichtiger, die Magistrale zu verbreitern.

2006 wurde auch das einstmals prachtvolle „Märchenhaus“ in der Friedrich-Ebert-Straße abgerissen. Quelle: André Kempner

Das Argument dafür lautete: Nur so könnte die Straßenbahn eine separate Gleistrasse erhalten und dennoch vier Fahrspuren entstehen. Und nur wenn es eine separate Gleistrasse und vier Fahrspuren gibt, zahlt der Bund hohe Fördermittel für die grundhafte Sanierung dieser wichtigen Verkehrsachse.

Unsinnige Förderrichtlinien geändert

Aus heutiger Sicht scheint das unfassbar. Das Henriette-Goldschmidt-Haus war jahrzehntelang der Sitz des Vereins für Familien- und Volkserziehung, einer der wichtigsten Keimzellen der Frauenbewegung und Reformpädagogik in Deutschland. Henriette Goldschmidt lebte und arbeitete selbst 31 Jahre lang in diesem Gebäude. Inzwischen wurden die Fördermittel-Bestimmungen für den Straßenbau soweit geändert, dass eine separate Gleistrasse und vier Spuren keineswegs mehr Voraussetzungen für eine Zuwendung sind. Doch zur Jahrtausendwende war die Stadt Leipzig fast pleite. Mit der damaligen Olympia-Bewerbung versuchte sie recht geschickt, den Abwärtstrend zu übertünchen und möglicht viele Fördermittel an die Pleiße zu lotsen.

Günstige Lage zwischen City und Erholungsflächen

Heute brummt die hiesige Wirtschaft. Es ziehen viele Menschen her, weshalb die Immobilienbranche die Friedrich-Ebert-Straße mit ihren vielen Baulücken wieder für sich entdeckt hat. Die Lage genau zwischen der Leipziger City auf der einen Seite sowie dem Johannapark, Schreberbad, Forum Thomanum, Stadthafen-Areal, Sportforum und Stadion auf der anderen Seite ist als Wohnstandort eigentlich ideal, lautet das Kalkül. Den ersten großen Neubau seit langer Zeit hatte die Wohnungsgenossenschaft Unitas am Westplatz errichtet. Nun gibt es gleich sieben Baustellen, bei denen insgesamt 250 Wohnungen entlang der Magistrale entstehen. Die Details dazu finden sich in der Bildergalerie auf dieser Seite.

Verkehrslawine in Leipzigs Boomtown-Jahren

Warum es ausgerechnet diese Straße nach der Wende so schlecht getroffen hatte, ist schnell erklärt. Damals gab es noch nicht die inzwischen sehr gut ausgebaute, parallele Autotrasse Am Sportforum (neben dem Stadion), so dass die Friedrich-Ebert-Straße ein gewaltiges Verkehrsaufkommen allein verkraften musste. Bei den noch kaum gefilterten Auspuffgasen wollte kaum jemand direkt an der Magistrale wohnen. Zudem wurde anfangs nur ein kleiner Teil der Friedrich-Ebert-Straße (nördlich der Jahnallee) ins Sanierungsgebiet Waldstraßenviertel aufgenommen. Damit war der Einsatz von Fördermitteln für die ruinierten Prachtbauten im südlichen Teil nur in homöopathischer Dosis möglich – viel zu wenig, um alle Patienten zu retten.

Von Jens Rometsch