Leipzig. In Leipzig und in vielen anderen Kommunen in Sachsen fällt am Mittwoch der Schulunterricht aufgrund eines erneuten Warnstreiks der Lehrer aus. Für betroffene Eltern gibt es in der Regel Not- oder Hortbetreuung. Mit dem Ausstand wollen die Gewerkschaften Druck auf die bislang erfolglosen Tarifverhandlungen ausüben. Die vorerst letzte Verhandlungsrunde ist für den 16. und 17. Februar in Potsdam angesetzt.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem sechs Prozent mehr Geld sowie die Einführung einer zusätzlichen „Erfahrungsstufe 6“ in den oberen Entgeltgruppen. Die Gewerkschaften äußerten Unverständnis darüber, dass von Arbeitgebern bislang kein konkretes Angebot vorgelegt wurde.

Um 12.00 Uhr mittags ist eine Kundgebung vor dem Finanzministerium in Dresden geplant. In dem Gebäude hat auch das Kultusressort seinen Sitz. Der Sächsische Lehrerverband will vor dem Meeting mit seinen Mitgliedern durch die Stadt ziehen. Die Mitglieder der Gewerkschaften Verdi sowie Erziehung und Wissenschaft treffen sich direkt am Ministerium.

Von LVZ