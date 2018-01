Leipzigs Oberbürgermeister Jung will Beziehungen zu USA vertiefen

Leipzig. Neun Tage lange wird eine 30-köpfige Delegation aus Leipzig durch die USA reisen, darunter Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Wichtigster Anlass des Besuches sei das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Houston, erläuterte Jung am Montag bei einer Pressekonferenz. Weitere Stationen der Reise vom 8. bis 16. Februar sind Boston und Washington.

„Boston steht ganz im Zeichen der Kultur“, kündigte Jung an. Das Gewandhausorchester und das Boston Symphony Orchestra wollen eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnen. Sie beinhaltet gemeinsame Aufträge für Uraufführungen und den Austausch von Musikern. Außerdem sollen Studenten der Leipziger Mendelssohn Orchester Akademie jährlich für je acht Wochen am Unterricht des Tanglewood Music Centres bei Boston teilnehmen können. Impulsgeber für die Zusammenarbeit der beiden Orchester sei Andris Nelsons gewesen, der zum 23. Februar Leipziger Gewandhauskapellmeister wird, schilderte Gewandhausdirektor Schulz. Nelsons bleibt neben seiner Arbeit in Leipzig weiterhin Music Director des Boston Symphony Orchestras und verknüpft dadurch beide Kulturzentren. Schulz verwies auf die enge Verbindung der Orchester seit 1881. Damals wurde der Leipziger Georg Henschel zum ersten Dirigenten des Klangkörpers in Massachusetts ernannt. „Das Konzerthaus in Boston sieht zudem aus wie das zweite Leipziger Gewandhaus“, fügte Jung hinzu.

Neben den kulturellen sollen auch die wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA ausgebaut werden. In Boston wollen die Leipziger Vertreter das Gründungsnetzwerk „German Accelerator for Life Science“ besuchen. Wirtschaftlicher Art wird auch der Besuch der US-Strombörse Nodal in einem Vorort von Washington sein. Im Mai vergangenen Jahres hatte die Leipziger Strombörse EEX das Unternehmen zugekauft. Jung wird beim German Marshall Fund einen Vortrag halten und für Leipzig als Wirtschaftsstandort werben. Außerdem steht in der US-Hauptstadt ein Gespräch der Leipziger Delegation im US-Außenministerium auf dem Programm – auch um den Gashandel solle es gehen, so Jung. Das Verhältnis zu den USA sei besonders durch die Wahlen der vergangenen Zeit geprägt, sagte er.

Timothy Eydelnant, Generalkonsul der USA in der Messestadt, wird die Delegation begleiten. „Das ist eine wunderbare Gelegenheit zu zeigen, was Leipzig zu bieten hat“, findet er. „Ich glaube, noch nie hat ein Generalkonsul die kommunale Ebene bei so einer Initiative begleitet“, sagte Gabriele Goldfuß, die in der Stadtverwaltung für die internationale Zusammenarbeit zuständig ist und den Trip über den großen Teich organisiert.

Gleichzeitig mit der offiziellen Delegation werden 30 „normale“ Leipziger den Geburtstag der Städtepartnerschaft feiern. Die Bürgerreise wird von der Thomaskirche geleitet. Die Kirchgemeinde hatte im vergangenen Jahr Spenden für die Opfer des Hurrikans Harvey gesammelt. Die Leipziger Vertreter wollen sich entsprechende Hilfsprojekte in der Partnerstadt ansehen. Vor der offiziellen Delegationsreise wird am Sonnabend Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke) die erste „Leipzig Week“ des Boston Symphony Orchestra eröffnen. Dabei spielen die Musiker aus dem Repertoire der Leipziger Kollegen. Beate Schücking, Rektorin der Universität Leipzig, und Peter Wollny vom Bach-Archiv werden im Voraus außerdem die Universität Harvard besuchen.

„Ich freue mich auf die besondere Auslandsreise“, sagte OBM Jung. Er könne sich nicht erinnern, dass er während seiner Amtszeit jemals so lange für eine Dienstreise außerhalb des Rathauses gewesen sei.

