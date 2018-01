Leipzigs Oberbürgermeister Jung will kein Minister in Berlin werden

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) will weiter in der Messestadt bleiben und nicht als Bundesminister nach Berlin wechseln. Das erklärte er am Mittwochabend bei Neujahrsempfang der Deutschen Bank in Leipzig. Als Minister sei er einer unter vielen, so Jung – der in diesem Jahr in Leipzig noch jemand ganz Besonderen begrüßen will.