Leipzig. Noch halten es viele Leipziger für eine Utopie. Aber wenn die Stadt in 15 Jahren eine Verkehrsinfrastruktur für dann schätzungsweise 720. 000 Einwohner – das wären 150. 000 Menschen mehr als heute – vorhalten will, dann kommt Leipzig um einen weiteren Citytunnel nicht umhin. Davon ist Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) überzeugt. „Wir brauchen in der Perspektive einen zweiten S-Bahn-Tunnel“, sagte er am Dienstag.

Vor einigen Wochen erst sprach sich bereits der Leipziger Bauingenieur und Citytunnel-Erbauer Frank Eritt für einen Ost-West-Tunnel aus, der auch eine S-Bahn-Anbindung der Red-Bull-Arena ermöglichen würde. Das „größte und wichtigste Vorhaben“ bei der Lösung der Verkehrsprobleme der Zukunft stellt für Oberbürgermeister Jung der öffentliche Nahverkehr dar. In diesem Zusammenhang müsse die Tunnellösung gesehen werden.

„Das ist für viele im Moment vielleicht noch nicht ersichtlich“, räumte Jung ein und machte die Notwendigkeit deshalb an einem Beispiel deutlich. Die Verkehrsbetriebe seien in der Lage, bis zu 180 Millionen Fahrgäste im Jahr zu befördern. Derzeit nutzen 145 Millionen Menschen die Straßenbahnen und Busse. Jung: „Wenn es mehr werden als 180 Millionen, dann ist das System an der Grenze und kann zusammenbrechen.“ Dann brauche es dichtere Taktungen, aber auch Lösungen wie einen weiteren S-Bahn-Tunnel.

Doch das alleine reicht nicht. Jung sieht auch deutlichen „Nachhol- und Entwicklungsbedarf im Bereich des Autoverkehrs“. Es sei zu kurzfristig gedacht, sich nur mit dem öffentlichen Nahverkehr zu beschäftigen „oder zu sagen, wenn wir den Fahrradverkehr um fünf Prozent steigern , haben wir unser Problem gelöst.“

In Leipzig würden jedes Jahr 4500 neue Kraftfahrzeuge zugelassen. Das heißt: In zehn Jahren wird es in Leipzig mindestens 45 000 Autos mehr geben. „Ja, wo stehen die denn, wo fahren die denn?“, fragte er. Handlungsbedarf sieht er im Norden, wo der Verkehr von der Autobahn in die Georg-Schumann-Straße einmündet, oder im Fall der Süd-Tangente.

Jung: „Natürlich können wir keine Straße durch den Auwald bauen. Aber ich muss über Entlastungsmöglichkeiten reden, vielleicht auch über eine Tunnellösung für den Individualverkehr.“

Klaus Staeubert