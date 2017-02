Leipzig. Leipzigs Oberbürgermeister macht Werbung für die neue Straßenbahn. Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben am Freitag ein neues Video im sozialen Netzwerk Facebook gepostet. Darin steht Burkhard Jung (SPD) im sogenannten Loungebereich am Heck eines Fahrzeugs. Künftig sollen dort Kinderwagen, Menschen mit Rollstuhl, Fahrräder oder zu Stoßzeiten die stehenden Passagiere Platz finden. „Hier gibt es Panoramascheiben rund herum, da kann man zu allen Seiten in die Stadt schauen und sich dabei bequem anlehnen“, findet das Stadtoberhaupt.

Am Samstag, 11 Februar, ab 10 Uhr präsentieren die Verkehrsbetriebe eine neue Bahn auf dem Vorplatz der Neuen Messe. Drinnen findet am gleichen Wochenende die Schau „Haus, Garten und Freizeit“ statt.

