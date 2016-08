Leipzig. Rio-Feeling in Leipzig: Unter dem Motto „Leipzig de Janeiro“ hat die Messestadt am Donnerstag ihre Olympia-Helden auf dem Marktplatz gefeiert. Etwa 1500 Menschen waren gekommen, um die Sportler zu bejubeln. Die Heimkehrer wurden in Cabriolets auf den Markplatz gefahren, die Higlights ihres Rio-Abenteuers flimmerte in Kurzfilmen über eine Leinwand.

Nebenbei versuchten die Leipziger, einen Weltrekord zu knacken: 1850 Menschen wurden für das „größte leuchtende Herz aus Menschen“ benötigt. Gekommen waren am Ende 796 Personen, um vor dem Alten Rathaus das Abbild zu formen und ihre Unterstützung für den Sport zu zeigen. Damit ist Leipzig zwar nicht besser als Rekordhalter Singapur – dennoch reichte es für eine europäische Bestleistung.

Ausgelassene Stimmung und ein Herz aus Menschen: Auf dem Leipziger Marktplatz haben die Messestädter ihre Olympioniken gefeiert – und versucht, einen Weltrekord aufzustellen. Zur Bildergalerie

Auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) war mit von der Partie, um die Olympioniken zu beglückwünschen. Besonders nahe konnten Fans den Sportlern bei einer Autogrammstunde kommen. Am Abend feierte die Sportprominenz im Neuen Rathaus beim Olympiaball.

Der Leipziger Olympiaball stand ganz im Zeichen der Spiele von Rio de Janeiro. Zur Bildergalerie

Übrigens: Die LVZ ehrt die Leipziger Olympioniken außerdem mit einer Edition von Sonderbriefmarken. Die Ausgabe „Unsere Leipziger in Rio de Janeiro“ in der Wertstufe 65 Cent können von Briefmarkenliebhabern und sportbegeisterten Fans im LVZ Media Store in den Höfen am Brühl, in allen Geschäftsstellen der LVZ, im Olympiastützpunkt Leipzig e. V., Am Sportforum 10, 04105 Leipzig sowie über die Selex Versand GmbH erworben werden. Mehr Infos finden Sie hier.

jhz