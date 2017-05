Die Preise für Miet- und Kaufimmobilien in Leipzig kennen seit Jahren nur eine Richtung – und zwar aufwärts! Doch so steil nach oben wie beim neuen Sitz der Stadtverwaltung in der Otto-Schill-Straße 2 geht es dann wohl doch in den seltensten Fällen. Kein Wunder, dass die Verwaltung das Geschäft zunächst nicht in den den Stadtrat bringen wollte.