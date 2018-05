Leipzig

Die drei Fußballteams des Thomanerchors verpassten am Sonntag bei bestem Wetter im traditionellen Duell mit dem Dresdner Kreuzchor das erhoffte Triple. Nur die beiden jüngeren Mannschaften des TC 1212 – TC steht natürlich für den Thomanerchor, die vierstellige Zahl für das Gründungsjahr – gewannen gegen den DKC (Dresdner Kreuzchor). Somit können sich die fußballspielenden Sänger zwar besser als Bayern München fühlen, denen in diesem Jahr nur „das Single“ gelang, zu einem Triple wie am Samstagabend Real Madrid in der Champions League reichte es allerdings nicht.

Ein Duell zwischen Thyn Schumacher (rechts, Thomaner) und Samuel Maschke (Kreuzchor). Quelle: Christian Modla

Dabei ging es für die Gastgeber am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz Charlottenhof in der Lindenauer Erich-Köhn-Straße zunächst gut los. Der kleine TC – mit Spielern aus der 4. und 5. Klasse fertigten ihre Kontrahenten aus der Landeshauptstadt in zweimal 20 Minuten souverän mit 4:0 ab. Mit einem 5:3 gelang dem mittleren TC (6., 7., 8. Klasse) in zweimal 25 Minuten ebenso ein deutlicher Erfolg.

Die jüngeren Thomaner unterstützen die Älteren beim Fußballspiel Thomanerchor gegen Kreuzchor Dresden nach Leibeskräften. Quelle: Christian Modla

Im prestigeträchtigen Duell der beiden ältesten Mannschaften ging der große TC (9.-12. Klasse) allerdings mit 1:11 unter. Die nur geringe Anzahl an Spielern aus der Gymnasialstufe konnte über zweimal 35 Minuten am Ende nicht kompensiert werden.

Das nächste Fußball-Duell zwischen den Thomanern und den Kruzianern wird im kommenden Jahr dann in der Elbemetropole ausgetragen.

Von Martin Pelzl