Die Hotels in Leipzig konnten sich in den ersten fünf Monaten des Jahres über einen neuen Rekord freuen. Mit rund 675.000 Gästen und knapp 1,3 Millionen Übernachtungen seien von Januar bis Mai 2018 neue Bestwerte erreicht worden, teilte die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) am Montag mit. Ein Grund: Bei internationalen Besuchern wird ein Urlaub an der Pleiße immer beliebter.

Die Zahl ausländischer Gäste stieg um 17,2 Prozent auf 95.510 Besucher an. Sie buchten insgesamt 200.955 Übernachtungen (+26,4 Prozent). Zum Vergleich: Insgesamt verzeichnete Leipzig 6,4 Prozent mehr Gäste als im gleichen Vorjahreszeitraum. Derzeit machen die internationalen Besucher etwa ein Sechstel an den gesamten Übernachtungen aus. Die meisten Touristen kamen nach Übernachtungen aus den USA (18.083), Österreich (17.139) und der Schweiz (16.618).

Leipzig wird bei Russen beliebter

Bemerkenswert: Russland sprang im Leipziger Gäste-Ranking von Platz 10 auf Platz 7. Knapp 74 Prozent mehr Übernachtungen wurden alleine hier gezählt – insgesamt 7.586. Als Hauptgrund sieht die LTM die neue Linienflugverbindung zwischen Moskau und Leipzig, die am 16. April ihren Betrieb aufnahm. Erfolgreichster Monat war laut LTM der Januar mit 15,2 Prozent Besucherzuwachs.

Die Auslastung der knapp 18.000 Leipziger Hotelbetten stieg in den ersten Monaten des Jahres von 63 auf 65 Prozent. Damit lag die Messestadt vor Dresden (61,6 Prozent) und Chemnitz (54,4 Prozent). Zurückzuführen war das Wachstum laut LTM auf Konferenzen wie den 99. Deutschen Röntgenkongress, aber auch auf den wachsenden Individualtourismus. „Die Beliebtheit Leipzigs als Reiseziel steigt weiterhin dynamisch an“, freut sich LTM-Geschäftsführer Volker Bremer.

2017 hatte Leipzig einen neuen Tourismusrekord aufgestellt. Erstmals wurden mehr als drei Millionen Übernachtungen gezählt. Im Durchschnitt bleiben Besucher 1,8 Tage in Leipzig.

Hier steht Leipzig besonders hoch im Kurs Aus diesen Ländern kamen von Januar bis Mai 2018 die meisten Touristen nach Leipzig: 1. USA – 18.083 Übernachtungen (+10,9 %) 2. Österreich – 17.139 Übernachtungen (+34,2 %) 3. Schweiz – 16.618 Übernachtungen (+33,6 %) 4. Großbritannien – 15.558 Übernachtungen (+18,5 %) 5. Polen – 14.075 Übernachtungen (+41,9 %) 6. Niederlande – 13.267 Übernachtungen (+29,3 %) 7. Russland – 7.586 Übernachtungen (+73,6 %) 8. Italien – 7.003 Übernachtungen (+9,6 %) 9. Frankreich – 6.691 Übernachtungen (+11,0 %) 10. Spanien – 5.474 Übernachtungen (+26,0 %) 11. Belgien – 5.430 Übernachtungen (+41,8 %) 12. Tschechien – 5.182 Übernachtungen (+36,0 %) Quelle: LTM

