Leipzig. Leipzigs Richard-Wagner-Verband hat die 400-Mitglieder-Marke geknackt. Woher kommt der Erfolg? Welche Rolle spielt Leipzig im internationalen Wagner-Konzert seit den Opern-Inszenierungen durch Ulf Schirmer? Was kommt 2017? Verbandschef Thomas Krakow im Interview.

Wie war 2016 für den Leipziger Richard-Wagner-Verband?

Es war ein gutes Jahr. Wir haben sieben Stipendiaten nach Bayreuth geschickt; sonst waren es drei. Wir haben den sechsten Band zur Wagnerforschung veröffentlicht. Unsere Mitgliederzahlen steigen, was ja für Vereine nicht mehr typisch ist. Wir haben die 400 geknackt, sind jetzt bei 411. Das ist im Vergleich der Wagner-Verbände weltweit eine gute Zahl; da spielen wir im oberen Sechstel mit. Mit 1000 Mitgliedern in New York können wir uns nicht messen. Aber wir sind unter den 130 existierenden Verbänden der zehntgrößte, in Deutschland der drittgrößte. Es gibt einen wachsenden Zuspruch, ein wachsendes Interesse. Und unsere Stiftung hatte eine erfolgreiche Verleihung des Richard-Wagner-Preises an Waltraud Meier.

Worauf führen Sie das zurück?

Das üppige Programm zu den Festtagen hat einen großen Sprung bei den Mitgliedern gebracht. Die öffentliche Wahrnehmung ist insgesamt größer geworden; Gott sei Dank berichtet unsere Lokalzeitung über den Verband, der Leser erfährt viel über uns. Darüber hinaus nutzen wir umfangreich das Internet und die sozialen Medien; wir sind auffindbar. Im Zentrum steht aber natürlich die Oper. Der „Ring des Nibelungen“ ist vollendet worden – Wagners Hauptwerk zur kritischen Auseinandersetzung mitmenschlichen Charaktereigenschaften und gesellschaftlichen Verhältnissen. Wir hatten zwei Zyklen, das Rahmenprogramm hat unser Verband gestaltet. Der Ring wurde 1977 das letzte Mal hier gespielt worden, dann verbrannte bei einem Feuer ein großer Teil des Bühnenbildes. Die letzte komplette Aufführung war also 40 Jahre her.

Was bewirkt die Oper mit Wagner für die Stadt?

Ich habe bei manchen Äußerungen des Intendanten auch auf Zwischentöne geachtet. Es scheint ja jetzt zu unserer großen Freude darauf hinauszulaufen, dass an der Oper das Gesamtwerk gespielt wird, dass Ulf Schirmer vielleicht bis 2022 die noch fehlenden Opern inszenieren will. Sämtliche Opern an diesem Haus – das wäre dann ein Alleinstellungsmerkmal. Besser geht es nicht. Man kann damit noch mehr werben, so wie ich das 2009 und 2012 beim „Ring“schon in New York getan habe: Kommt in die Geburtsstadt, es lohnt sich, da ist noch mehr. Das wirkt jetzt nach und nach. Es kommen zwar noch nicht so viele Amerikaner, das zieht erst langsam an. Aber wir hatten schon beim ersten Ring-Zyklus gut 50 Prozent ausländische Besucher, beim zweiten waren es etwa 35 Prozent. Viele Iren, Briten, Niederländer, Franzosen, Belgier, Australier. So etwas funktioniert nicht, wenn Sie mal eine Wagner-Oper spielen, da braucht es drei, vier am Stück. Dieses internationale Interesse setzt sich so fort, wenn ich höre, wer sich bei uns, beim Verband, meldet. Ich möchte behaupten, dass der Tourismus ganz gut von Wagner profitiert.

Was genau bieten Sie an Rahmenprogramm an?

Führungen in der Stadt, Vorträge im Café Wagner, Ausflüge in die Umgebung. Bei den nächsten Festtagen im Juli 2017 haben wir inzwischen den dritten Bus voll, mit dem wir nach Graupa bei Pirna fahren, wo Wagner den Lohengrin komponiert hat. Zuerst die Aktivität der Oper, dann der Rahmen, für den wir sorgen: Wir sind ein dicker Punkt auf der Wagner-Landkarte geworden, die Resonanz ist groß. Wir stehen in der Oper abends mit einem leeren Info-Tisch da. Unser Infomaterial, unsere Flyer, die Merchandising-Artikel laufen wie verrückt – das Publikum will das haben. Wir hatten eine erste Charge Wagner-T-Shirts aufgelegt. Die amerikanischen Gäste liefen damit durch die Stadt.

Der Wagner-Verband war auf Reisen. Was haben Sie davon mitgenommen?

Wir waren im März mit 49 Leuten zum 50. Geburtstag des Wagner-Verbandes Paris. Sehr interessant war die Reise im Sommer mit 44 Leuten ins alte Ostpreußen und Baltikum. Man befasst sich in diesen Regionen wieder verstärkt mit deutscher Historie. Es wird vieles aufgearbeitet; an der Kaliningrader Universität gibt es einen Lehrstuhl, der sich mit diesem Teil der Geschichte befasst. Sie können dort mit den Menschen über Themen wie Vertreibung reden – und Sie werden darauf angesprochen. Die Leute suchen ihre Wurzeln. Das Verhältnis hat sich entkrampft. Umgekehrt ist das Ganze für uns natürlich ebenfalls spannend.

Welche Rolle spielt Wagner bei solchen Reisen?

Er ist häufig der Türöffner. Wagner war ja in Königsberg tätig, unter anderem als Kapellmeister am Stadttheater. Es gibt auch in Russland einige Komponisten, die von ihm beeinflusst wurden. Lenin ist mit Wagner-Musik begraben worden. Jedes Jahr gibt es im Dom von Kaliningrad ein Wagner-Konzert, seitdem wir 2011 unsere Gedenktafel dort aufgehängt hatten. Das ist inzwischen zur Tradition geworden.

Gibt es sonst noch Ergebnisse des Austauschs, des Brückenbaus?

Wir wollen ein Buch veröffentlichen über Wagners Zeit im Baltikum von 1836 bis 1839 – in Deutsch und Russisch.

Was steht 2017 noch an?

Wir wollen im Palmengarten an die Gründung der Wagnerverbände erinnern. Ein weiteres Thema wäre eine gärtnerische Gestaltung des Wagner-Hains, der weiter eine Brache ist. Das Hauptproblem für uns bleibt: Wir sind nicht institutionalisiert; es läuft alles komplett ehrenamtlich. Es war mit Blick auf die Begleitung des Rahmenprogramms der Wagner-Feststage zu spüren, dass man an Grenzen kommt. Die Wagner-Festtage und die Ring-Zyklen von Anfang Mai bis Anfang Juli waren ein Kraftakt. Wir haben Wagner in den letzten elf Jahren stark in den Vordergrund gerückt – auch zu einer Zeit, als dieser Wille in der Stadt insgesamt noch nicht so ausgeprägt war. Und wir haben damit Leute in die Stadt geholt. Mit einem Richard-Wagner-Haus in einem Teil des Naturkundemuseums könnte die Vision der Vollendung der Musikstadt Leipzig mit einer wirklichen Heimstatt für ihren weltweit berühmtesten Sohn Wirklichkeit werden. Unser jetziger Standort in der Nikolaistraße ist seit Juli ein Ladengeschäft, mit dem wir gut wahrgenommen werden. Eine langfristige Lösung ist es aber wahrscheinlich nicht. Und wir haben zu kämpfen, den Mitarbeiter zu finanzieren, für den es null Euro Förderung gibt.

Was könnte in einem solchen Haus sein?

Es gibt eine bedeutende Sammlung von Bruno Lussato in London, die hierher kommen könnte. Ich könnte mir auch eine Zusammenarbeit mit dem Stadtgeschichtsmuseum vorstellen. Das Ganze müsste natürlich zeitgemäß aufbereitet werden. Es ist allerhöchste Zeit dafür, denn schließlich gibt ja auch Komponistenhäuser für Bach, Schumann, Mendelssohn und Grieg; und gerade wurden erste wesentliche Schritte für Hanns Eisler getan.

Was ist für Sie das größte Alleinstellungsmerkmal Wagners?

Es geht uns nicht nur darum zu sagen: Wir finden die Musik schön. Sondern wir sehen Richard Wagner im Kontext mit seiner Geburtsstadt Leipzig. Die gesellschaftspolitische Komponente kommt dabei immer mit zum Ausdruck. Das ist sonst bei fast keinem anderen Komponisten so, das ist einmalig. Wagner hatte in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts quasi das Revoluzzer-Alter, er nahm die verschiedenen philosophischen Strömungen auf und verarbeitete sie. Das hat er bis zum Lebensende gemacht. Da sind wir bei der nächsten Einmaligkeit – auch das hat kein anderer Komponist gemacht: dafür zu sorgen, dass auch nach seinem Tod, aber mit seinem Namen eine Förderung des künstlerischen Nachwuchses betrieben wird. Und zwar vor allem bezogen auf diejenigen, die es sich nicht leisten können. Wer die Leistung bringt, es aber nicht bezahlen kann, soll trotzdem große Kunst in Bayreuth erleben können. Die Gründung einer Stipendienstiftung, die genau das betreibt, war seine Idee. Und weil die eine Infrastruktur braucht, wurde am 13. Februar 1909 der deutsche Richard-Wagner-Verband gegründet wurde. Dann kamen die lokalen Verbände, die die Aufgabe übernommen haben: Geld sammeln und Leute aussuchen, die man dann zu den Festspielen schicken kann.

Gibt es etwas, was wir in diesen Tagen von Wagner mitnehmen können?

Aus seinem Stipendienwesen heraus: den Glauben an die nächste Generation. Seinen Optimismus: Er hat an sich geglaubt und an seinen Erfolg – wenn man es genau nimmt, hat er 51 Jahre lang versucht erfolgreich zu sein und sich manchmal selbst wieder zurückgetreten, obwohl er schon wieder auf der Erfolgsspur war. Mit 35, 36 hatte er die Idee eines eigenen Festspielhauses. Das in die Tat umzusetzen und am Ende auch selber bezahlt zu haben – auch wenn er zwischendurch Vorschüsse bekommen hat – das zeugt von grenzenlosem Optimismus. Und dann vielleicht noch das: Die Dinge sind veränderbar; wir sollten nichts dogmatisch sehen. Zwar war Wagner einerseits dogmatisch, weil er der Meinung war, er und niemand anders ist der Beste – aber das ist bei Künstlern ja nicht ungewöhnlich. Trotzdem: Man kann alles in Frage stellen und nach Lösungen suchen, immer mit Kommunikation, er war ja nicht introvertiert. Ich glaube, das kann man von ihm mitnehmen.

Und dann ist da noch die Schattenseite...

Wir kommen immer wieder auf den Antisemitismus. Da spielte sicher auch Persönliches eine Rolle: Neid auf andere, die erfolgreicher waren als er, da ging es um materielle Dinge. Wir bringen 2017 ein Buch heraus, das sich mit Wagners Aufsatz „Das Judenthum in der Musik“ befasst. Wagner war damals hochfrustriert, hoch verschuldet. Am Ende waren für ihn an seinem ganzen Unglück die Juden schuld. Er hat nicht gefragt: Was ist mein eigener Anteil an meiner Situation? Mit gängigen Klischees hat er sich in diesem Aufsatz eine Begründung zusammengebraut. Das ist das, was uns heute immer wieder zu schaffen macht. Aber wir müssen damit umgehen; es ist da. In Bezug auf das Judentum hat Wagner im Prinzip die gleichen Thesen wie Marx vertreten. Der hatte ja, obwohl selber Jude unter anderem gegen das jüdische Bankenwesen agitiert. Das hat Wagner übernommen. Ohne allerdings damit die Juden selbst zu meiden, sonst hätte er nicht mit vielen von ihnen Umgang gehabt und bis zu seinem Tod als Freunde und Tischgäste gehabt.

Interview: Björn Meine

