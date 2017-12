Leipzigs kleine Weihnachtsmärkte sind Besuchermagnete

Leipzig. Auch am zweiten Adventswochenende zieht es viele Leipziger und ihre Gäste auf einen der vielen weihnachtlichen Märkte der Messestadt. Dabei wird auch abseits des Innenstadttrubels viel Abwechslung geboten. Mit der Eröffnung von "Weihnachten am Kreuz" im Werk II am Freitag wird eine mittlerweile vorweihnachtliche Tradition fortgeführt. Noch bis zum 17. Dezember lädt der Markt in Connewitz zum Schlendern ein.

Foto-Rundgang über Leipzigs kleine Weihnachtsmärkte:

Einmalig fand hingegen am Sonnabend der vegane Weihnachtsmarkt auf dem Feinkost-Gelände an der Karl-Liebknecht-Straße statt. Dort gab es neben Feuershows jede Menge tierfreie Leckereien. In der Mädlervilla kann auch noch am Sonntag etwas festliche Stimmung getankt werden. Dort lädt die familiäre Atmosphäre zum Verweilen ein. Außerdem gibt es handgefertigte Kunst.

Weihnachtsbasar im Täubchenthal und im Kupfersaal:

Kulinarisch aufs Fest einstimmen möchte The Market im Täubchenthal. Von 12 bis 20 Uhr findet dort am Sonntag die Christmas Edition des Foodmarkts statt. Designer bieten außerdem das ein oder andere an, um es den Liebsten unter den Baum zu legen. Auch im Kupfersaal kann sich am Sonntag noch bis 20 Uhr umgesehen werden. Dort wird erstmals ein Weihanchtsmarkt veranstaltet.

Weihnachten am Kreuz im Werk II:

jhz