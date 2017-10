Leipzigs neue Ticketautomaten streiken

Leipzig.



Am Freitag um 11 Uhr war die Welt für die LVB noch in Ordnung: Geschäftsführer Ulf Middelberg und zwei Mitglieder des Fahrgastbeirates präsentierten an der Haltstelle Angerbrücke eines von drei Testgeräten – und alles lief optimal. Die LVB hatten auch Mitarbeiter eingesetzt, die den Kunden die neue Technik erläutern sollten. Doch am Nachmittag geschah etwas Ungewöhnliches: Dem Projektteam und dem Hersteller fielen Probleme beim Ticketkauf auf, ohne dass einem Kunden ein Schaden entstand. Dem Vernehmen nach sollen die Geräte falsche Tickets ausgespuckt haben. Was dann geschah, schildert Unternehmenssprecher Marc Backhaus wie folgt: „Wir haben mit dem Hersteller eine Lösung gesucht und am Sonnband sehr intensiv diskutiert“, erläuterte er am Sonntag auf LVZ-Anfrage. „Schließlich stand fest, dass die Geräte vom Netz genommen werden müssen. Das ist für uns und unsere Kunden nicht schön. Aber die Zuverlässigkeit der neuen Technik entspricht noch nicht unseren Qualitätsvorstellungen.“

Die Herstellerfirma will jetzt ein Update der Software vornehmen. Dieser Vorgang werde sicher nicht ein halbes Jahr dauern, hieß es am Sonntag. Aber einige Wochen könnten schon ins Land gehen.

Bis dahin müssen die Kunden mit anderen Vertriebswegen vorliebnehmen. Zum Beispiel mit den 200 Servicepartnern und den Automaten in den Fahrzeugen. Auch die alten Automaten an den Haltestellen sind weiter nutzbar. Sie sind von den Softwareproblemen nicht betroffen.

Von Andreas Tappert