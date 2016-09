Leipzig. Nach einem Wasserrohrbruch in Leipzig-Engelsdorf droht eine Straßenlaterne umzustürzen. Nachdem die Leitung am Samstag barst, unterspülte auslaufendes Wasser den Fuß der Straßenbeleuchtung in. Die Leipziger Feuerwehr ist unter anderem mit einer Drehleiter vor Ort, um die Lage an der Arthur-Winkler-Straße in Höhe der Hans-Weigel-Straße abzusichern.

Durch die beschädigte Leitung sind anliegende Haushalte derzeit ohne Wasser, berichteten Anwohner gegenüber LVZ.de. Bis wann die Störung behoben wird, dazu liegen noch keine Angaben vor.

Bereits am Freitag gab es einen Wasserrohrbruch in der Marschnerstraße in Höhe der Käthe-Kollwitz-Straße. In der Folge musste der Straßenbahnverkehr vom Westplatz aus weiträumig über Waldplatz und Angerbrücke umgeleitet werden.

joka