Welch eine großartige Bescherung pünktlich zum Weihnachtsfest: „Ein Licht im Advent“, die Hilfsaktion der Leipziger Volkszeitung, verzeichnet in diesem Jahr einen Spendenrekord! Fast 120 000 Euro gingen von Lesern auf dem LVZ-Spendenkonto ein. Die Sparkasse Leipzig unterstützte die Aktion und managte das Spendenaufkommen sowie die Registrierung der Einzahler.

Insgesamt zahlten rund 2500 Spender in den vergangenen vier Wochen kleine und größere Beträge ein. Damit können nun sieben Projekte in Leipzig sowie im LVZ-Verbreitungsgebiet in Altenburg, Borna, Delitzsch, Döbeln, Grimma und Oschatz unterstützt werden.

„Das ist ein riesiger Erfolg! Wir sind überwältigt von der enormen Hilfsbereitschaft unserer Leser und sagen allen Spendern: Herzlichen Dank dafür“, so LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer.

In Leipzig ist das Thema Wohnungsnot eine immer drängendere Sorge. Menschen geraten hier teils unverschuldet in Notlagen, wo am Ende der Absturz in die Obdachlosigkeit droht. Der Caritasverband kümmert sich um die Betroffenen und hat gemeinsam mit der LWB Wohnraum als Nothilfe geschaffen. Allerdings waren die Unterkünfte dringend renovierungsbedürftig. Der LVZ-Aufruf zum Spenden erfuhr eine überwältigende Resonanz: Rund 55 000 Euro haben die Leipziger in den vergangenen Wochen für die Wohnungsnotfallhilfe gespendet. Tobias Strieder, der Geschäftsführer der Caritas in Leipzig, war bei der Übergabe der Rekordspende sichtlich ergriffen: „Wir sind den LVZ-Lesern so dankbar!“ Denn nun kann tatsächlich für die Bewohner der Unterkunft in der Selliner Straße in Grünau das „Licht im Advent“ zu Heiligabend scheinen: Mit dem Geld wurden bereits Wohnungen renoviert.

Mit der Rekordsumme ist jetzt aber sogar noch viel mehr möglich: Der Caritasverband kündigte an, zwei weitere Wohnungen im Stadtteil Grünau anzumieten, um weiteren Menschen zu helfen. Neben den vielen großzügigen Geldspenden boten zahlreiche Leser auch Sachspenden an. Die Bewohner der Wohnungsnothilfe freuen sich über Tapeten, Vorhänge, eine Couch und Betten.

In Wiedemar bei Delitzsch kann Mike Oehlert strahlen: Die LVZ-Leser spendeten hier über 20 000 Euro, damit sein Haus behindertengerecht umgebaut werden kann. Vor allem kann nun das dringend benötigte Dach neu gedeckt werden. Den Familienvater hatten Anfang des Jahres zwei Schlaganfälle aus der Bahn geworfen. Nun schöpft er dank der großen Hilfsbereitschaft neuen Mut.

In Grimma kann Arne Drews ein besonders helles Licht im Advent anzünden: Der Lungenfacharzt hatte für den Bau eines Wartebereichs in einer Klinik in Nepal um Spenden gebeten. Mit der enormen Summe von über 23 000 Euro sind nun sogar weitere Verbesserungen an der Klinik möglich.

In Döbeln kamen rund 10 000 Euro an Spenden zusammen. Mit dem Geld kann der kleinen Josefine Stuber geholfen werden – die Achtjährige braucht aufgrund ihrer schweren Behinderungen eine spezielle Therapie.

In Borna kann dank der Spenden die integrative Jugendarbeit in der Boxabteilung des SC Borna gefördert werden, in Oschatz sind nun Kreativkurse für Kinder aus sozial schwachen Familien möglich. Und in Altenburg freut sich der Verein Horizonte über 6000 Euro an Spenden: Hier wird Menschen in verschiedenen Notlagen geholfen, wieder im Alltag Fuß zu fassen. Von dem Geld können nun unter anderem zwei Computerarbeitsplätze eingerichtet werden.

Die LVZ wird weiter über die Projekte und die Verwendung der Spenden berichten. Und auch im nächsten Jahr ist eine Neuauflage von „Ein Licht im Advent“ geplant. „Menschen zu helfen, die oft unbemerkt in unserer Nachbarschaft in Notlagen geraten, ist eine wunderbare Aufgabe gerade im Advent“, sagt LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer. „Die tolle Spendenbereitschaft unserer Leser motiviert uns, auch 2019 Hilfsbedürftige mit der Aktion zu unterstützen.“

