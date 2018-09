Leipzig

Kurz vor Beginn des kalendarischen Herbstes startet der Endlos-Sommer noch einmal durch. In Leipzig könnte er weitere Rekorde aufstellen: Auf bis zu 31 Grad soll das Thermometer am Dienstag laut Prognose des Deutschen Wetterdiensts (DWD) klettern. Auch am Mittwoch und Donnerstag sind noch einmal Temperaturen bis 30 Grad möglich.

Stürmische Helene auf Rekordkurs

So warm wie vorhergesagt war es Mitte September noch nie. „Neue Tageshöchstwerte sind durchaus in Reichweite“, weiß DWD-Meteorologe Florian Engelmann. Für den 18. September liegt der bisherige Rekord in Leipzig bei 29,9 Grad (gemessen 1975), für den 19. September bei 29,8 Grad (1989) und für den 20. September bei 30 Grad (1982). Schon am Montag wurden 28 Grad erwartet. Der Leipziger Allzeitrekord für September bleibt aber wohl unerreicht: Er wurde am 2. September 1953 mit 33 Grad gemessen.

Verantwortlich für die spätsommerliche Hitze ist Ex-Wirbelsturm Helene, der von Westen über Großbritannien zieht. Im Zusammenspiel mit Hoch Rodegang über Südosteuropa transportiert Helene warme Luft aus dem Mittelmeerraum nach Deutschland. Bevor am Sonntag der kalendarische Herbst beginnt, verwöhnt der Altweibersommer die Leipziger noch einmal mit viel Sonne. Nur am Mittwoch gibt es ein leichtes Schauerrisiko, sonst soll es durchweg trocken und weitgehend wolkenfrei bleiben.

Ab Freitag Temperatursturz

Sommerfans sollten das warme Wetter nutzen, denn ab Freitag wird es deutlich kühler. Zwar sind dann im Tagesverlauf noch einmal bis zu 28 Grad drin. Eine ab Nachmittag von Nordwesten aufziehende Kaltfront soll aber spätestens in der Nacht zum Samstag Regen bringen. Am Wochenende pendeln sich die Temperaturen dann um die 20 Grad ein, nachts wird es frisch mit Tiefstwerten von acht Grad.

Von Robert Nößler