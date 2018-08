Leipzig

„Heute ist der letzte richtig heiße Sommertag“, sagt Meteorologe Robert Noth vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Auf bis zu 34 Grad klettert das Quecksilber am Donnerstag noch einmal. Danach sorgt Tief Thekla für eine deutliche Abkühlung und bringt Schauer und Gewitter nach Mitteldeutschland. Die Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 30 Grad ist damit erst einmal vorbei. „Wer den Sommer vermissen wird, sollte heute die letzte Chance ergreifen“, rät Noth.

Von Südwesten her zieht ab Donnerstagabend eine Kaltfront auf, die spätestens ab der zweiten Nachthälfte auch Schauer mit sich bringt. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Am Freitag überquert die Front den Freistaat in Richtung Osten, verbunden mit teils ergiebigen Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei 24 bis 26 Grad.

Einstellige Temperaturen am Wochenende

Ungemütlich wird es am Wochenende. Samstag werden bei wolkenverhangenem Himmel und gelegentlichen Schauern nur noch Höchstwerte von 21 Grad erwartet, am Sonntag sind maximal 21 Grad drin. Nachts wird es mit Temperaturen von acht bis zehn Grad spürbar kühler.

Für Anfang der kommenden Woche sind die Aussichten wieder etwas freundlicher. Höchstwerte von 24 bis 28 Grad sagt der DWD voraus. Dass das Thermometer nochmal auf über 30 Grad steigt, sei zwar nicht ausgeschlossen, aber laut aktuellem 15-Tage-Trend unwahrscheinlich. „Je näher der Herbst kommt, desto weniger Kraft hat auch die Sonne. Da bräuchte es schon warme Luftmassen aus dem Süden“, erklärt Meteorologe Noth.

Waldbrandgefahr sinkt

Der Wetterumschwung hat auch seine guten Seiten: Landwirte dürfen angesichts der erwarteten, großflächigen Niederschläge etwas aufatmen. Auch die Waldbrandgefahr sinkt. Während am Donnerstag in der Region Leipzig laut DWD-Warnkarte noch die beiden höchsten Stufen 4 und 5 gelten, entspannt sich am Freitag die Lage. Dann gilt für ganz Sachen sowie weite Teile Thüringens und Sachsen-Anhalts nur noch die unterste Stufe 1. Erst am Wochenende steigt die Waldbrandgefahr wieder leicht an, jedoch nicht mehr in den kritischen Bereich.

Von nöß