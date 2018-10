Leipzig

Am kommenden Dienstag, den 9. Oktober, steht Leipzig zum zehnten Mal ganz im Zeichen der Erinnerung an die Friedliche Revolution. Höhepunkt dieses Tages, der an die entscheidende Montagsdemonstration im Herbst 1989 zum Sturz der SED-Herrschaft in der DDR erinnert, ist das Lichtfest auf dem Augustusplatz. Dieses wird von 20 bis 22 Uhr stattfinden. Zuvor findet um 17 Uhr in der Nikolaikirche ein Friedensgebet statt, gefolgt von einer Rede zur Demokratie.

Augustusplatz ab 17 Uhr für Autos gesperrt

Im Rahmen der Veranstaltungen kommt es an der Ostseite des Stadtzentrums zu Einschränkungen in der Verkehrsführung. Wie das Ordnungsamt der Stadt Leipzig mitteilt, werden der Augustusplatz sowie die Goethestraße bis auf Höhe Brühl bereits ab 17 Uhr gesperrt. Der Zugang zur Tiefgarage unter dem Augustusplatz ist währenddessen nur über den Georgiring möglich. Die Ausfahrt erfolgt über die Goethestraße.

Änderungen für Tram-Linien 4, 7, 12 und 15

Von 19.30 bis 21 Uhr werden die betreffenden Abschnitte auch für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Die LVB-Linien 4 und 7 verkehren währenddessen zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Reudnitz, Koehlerstraße mit Umleitung über die Kohlgartenstraße. Entlang der Dresdener Straße sind in dieser Zeit die Buslinien 72 und 73 unterwegs. Tram-Linie 12 verkehrt verkürzt zwischen den Haltepunkten Hauptbahnhof Westseite und Gohlis-Nord.

Die LVB-Linie 15 wird von 19.30 bis 21 Uhr nicht über die Prager Straße, sondern mit Umleitung über Rosa-Luxemburg-, Kohlgarten- und Riebeckstraße zwischen Hauptbahnhof und Technischem Rathaus verkehren. Entlang der Prager Straße wird Schienenersatzverkehr angeboten.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Einhaltung der in der Goethestraße und der Kleinen Ritterstraße geltenden Halteverbote für die Veranstaltung unabdingbar ist.

Von LVZ