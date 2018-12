Leipzig

Nicht nur ein einzelnes Licht wollten die Schaubühne Lindenfels, der Lindenfels Westflügel, Anwohner, Gewerbetreibende und Künstler am Samstagabend in die Dunkelheit der Karl-Heine-Straße bringen. Nach der Premiere vor einem Jahr erleuchteten die „ Lichtspiele des Westens“ die Meile erneut an allen Ecken und Enden: Projektionen und Installationen an Hausfassaden, in Schaufenstern und Bäumen gab es zu bewundern. Die fünf schönsten Anwohner-Fenster wurden durch eine Jury prämiert.

Aufführungen und Konzerte in der Schaubühne Lindenfels

„Die Lichtspiele des Westens sollen nicht nur als Schaufenster der Kreativität dienen“, sagte Projektleiterin Eucaris Guillen, „sondern auch ein Forum und Ort des Austausches darstellen“. Aufführungen und Konzerte ergänzten das Angebot. Das Teatre Figur aus Krakau gastierte am Samstag mit der Installation „Ich bin die ganze Welt, minus die ganze Welt ohne mich“, einer Synthese aus bildender Kunst und Theater, im Westflügel.

