Leipzig. Ab Montag fahren die Straßenbahnlinien 7 und 8 wieder auf der regulären Strecke. Die Leipziger Verkehrsbetriebe teilten mit, dass die Bauarbeiten in der Wurzner und der Riesaer Straße im Plan liegen und fast abgeschlossen sind. Dort wurden die Gleise erneuert und instand gesetzt. Während die Tram schon ab Anfang der Woche wieder rollt, ist die Straße für den Autoverkehr erst am 4. September wieder freigegeben.

Ab Anfang September beginnen dann Gleisbauarbeiten an der Haltestelle Goerdelerring. Diese sollen bis zum 1. Oktober andauern. In dieser Zeit in für den Autoverkehr eine Rechtsabbieger- sowie eine Geradeausspur in Richtung Hauptbahnhof gesperrt.

Ab dem 22. September gibt es dann auch Arbeiten im Kreuzungsbereich Goerdelerring und Tröndlinring. Auch dort gibt es dann Verkehrseinschränkungen. Während der Bauarbeiten gibt es zu verschiedenen Zeitabschnitten Änderungen im Straßenbahnnetz. Zunächst sind davon vom 5. bis 9. September die Linien 1, 9 und 14 betroffen.

