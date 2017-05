Leipzig/Dresden. Der ehemalige Leipziger Stadtrat und frühere Vize-Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Dietmar Pellmann, ist tot. Der promovierte Historiker starb in der Nacht zum Dienstag überraschend im Alter von 66 Jahren, wie die Fraktion mitteilte. «Wir sind von tiefer Trauer erfüllt und in Gedanken bei seinen Angehörigen», sagte Fraktionschef Rico Gebhardt. Pellmann gehörte dem Parlament von 1999 bis 2014 an.

Seit 1991 saß Pellmann im Leipziger Stadtrat. Außerdem war er von 1994 bis 2001 Vorsitzender der PDS Leipzig. In den Jahren 2004 und 2009 gelang es ihm, in der Messestadt das Direktmandat für den Sächsischen Landtag zu erringen.

Als Sozialexperte der Fraktion habe er Ohr und Herz «stets nah bei den Menschen» gehabt, seine Überzeugungen offenherzig und geradlinig vertreten, ausdauernd gegen soziale Ungerechtigkeit und glaubwürdig vor allem für die Interessen derer gestritten, die es schwer hätten in der Gesellschaft, würdigte Gebhardt den Politiker.

jhz / dpa