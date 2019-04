Leipzig

Nach LVZ-Informationen erhielt der parteilose Bürgermeister von Rackwitz in der Sitzung am Donnerstag 16 Stimmen, der ebenfalls angetretene Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hingegen nur vier. Damit wurde Steffen Schwalbe zum neuen Vorsitzenden der Fluglärmkommission (FLK) für den Airport Leipzig-Halle gewählt.

BI erhebt Vorwurf gegen Rackwitzer Bürgermeister

„Herr Schwalbe ist nicht gerade bekannt dafür, sich bisher durch bahnbrechende Fluglärmschutz-Anträge hervorgetan zu haben. Genauer gesagt, es ist kein einziger aktiv eingebrachter Antrag von ihm bekannt“, rügte Matthias Zimmermann, Sprecher der Bürgerinitiativen, die Personalie. „Im Gegenteil: An ihn durch Bürger herangetragene Anträge wurden nicht in die FLK eingebracht.“

Ministerium hätte Abstimmung verschieben sollen

Vollkommen unverständlich sei, dass das sächsische Wirtschaftsministerium in Kenntnis des Ergebnisses eines Leipziger Sonderstadtrats am Mittwoch die Wahl „nicht wenigstens bis zur sachlichen Klärung erst einmal verschoben hat“, erklärte Zimmermann weiter. Wie berichtet, hatte der Stadtrat den Leipziger OBM beauftragt, sich um den FLK-Vorsitz zu bewerben und außerdem dafür zu sorgen, dass Leipzig in Zukunft drei statt nur einen Vertreter in die Kommission entsenden darf. Über die Zusammensetzung der 23-köpfigen FLK entscheidet das Ministerium.

Auflösung der Fluglärmkommission gefordert

„Der Vorgang ist an Selbstherrlichkeit, Missachtung von Bürgerwillen und Ignoranz nicht zu übertreffen“, meinte Zimmermann. „Wenn das Ministerium mit seinem Staatsminister Martin Dulig ( SPD) noch einen Funken Ehre im Leibe hat, löst es die Fluglärmkommission auf Grund diese Vorfalls auf und konstituiert sie vollkommen neu.“ Dies müsse dann endlich unter Beachtung der Betroffenenzahlen erfolgen. Im Leipziger Stadtgebiet seien das rund 100 000 Menschen. In bislang 56 Sitzungen (meist zwei pro Jahr) habe die FLK ohnehin keine klaren Signale für den Lärmschutz setzen können.

Linke-Fraktion im Stadtrat ebenfalls empört

Ähnlich reagierte die Stadtratsfraktion der Linken. „Es schlägt dem Fass den Boden aus, wenn ein erklärter Gegner der Bestrebungen der Stadt Leipzig zur Reduzierung des Fluglärms nun auch noch den Vorsitz in der Fluglärmkommission übernimmt“, so deren umweltpolitischer Sprecher Reiner Engelmann. „Leipziger Interessen sind offensichtlich dem Flughafen, der DHL, der CDU/SPD-Regierung und den kleinen Umlandgemeinden völlig egal. Die Leipziger werden von allen oben Bezeichneten beschwindelt und betrogen, dass es nur so kracht.“ Die Linke-Fraktion fordere daher „die Auflösung der Fluglärmkommission und die Neugründung einer solchen. Die neue Fluglärmkommission muss so aufgebaut sein, dass sich die Betroffenenzahl in der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder widerspiegelt.“

Keine Stellungnahmen von FLK und Ministerium

Der Rackwitzer Bürgermeister war am Freitag „in einer Beratung“ und nicht für Nachfragen zu erreichen. Auch der Bitte der Redaktion um einen Rückruf kam er bislang nicht nach. Auch die Pressestelle des Wirtschaftsministeriums sah sich zu keinerlei Beantwortung von Fragen im Stande. „Leider haben wir die zuständigen Kollegen weder gestern noch heute bislang erreichen können. Wir bleiben dran und melden uns so schnell wie möglich wieder“, teilte ein Pressereferent am Freitag gegen 13.15 Uhr mit.

Beratendes Gremium tagt stets nichtöffentlich

Die FLK ist ein beratendes Gremium und tagt stets nichtöffentlich. In ihr arbeiten unter anderem zehn Vertreter von betroffenen Kommunen und Landkreisen mit, drei sächsische Ministerien, das Bundesaufsichtsamt für Flugwesen, die Deutsche Flugsicherung DFS, die Bundesvereinigung gegen Fluglärm, die Flughafen Leipzig-Halle GmbH, Wirtschaftskammern sowie Vertreter von Germanwings, DHL-Hub Leipzig und eine Vereinigung verschiedener Airlines.

Von Jens Rometsch